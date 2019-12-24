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В Мексике мэра убили на новогодней вечеринке

В Мексике преступники проникли в здание и устроили стрельбу

сегодня, 04:47
Автор:

• Ольга Чародий

В Мексике неизвестные проникли в помещение, где проходила предновогодняя вечеринка и расстреляли мэра мексиканского города Халапа Артуро Веласкеса. Об этом сообщаем Televisa.

 Кроме мэра  также погиб один из сотрудников сотрудников городской администрации Хавьер Терреро.

Преступники проникли в здание, где проходило празднование, и открыли огонь. После бойни они скрылись с места преступления. Полиция проводит расследование.

  Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о массовом убийстве в Британии. Почти 40 человек везли в контейнере, температура в котором составляла около -25 градусов. Находящимся внутри транспортного средства не хватало воздуха. По словам врачей, они выносили уже окоченевшие тела жертв контрабандистов.

Правоохранители допускают, что мигранты попали на грузовое судно в бельгийском порту во вторник, тогда как мертвыми их нашли уже в субботу вечером. После задержания водителя-ирландца полиция начала устанавливать подробности инцидента: вероятнее всего, юноша даже не знал о том, что с ним едут контрабандисты. Позже правоохранители арестовали еще одного жителя Ирландии по подозрению в массовом убийстве.

Источник: https://www.televisa.com/
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