В Мексике мэра убили на новогодней вечеринке

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В Мексике неизвестные проникли
в помещение, где проходила предновогодняя вечеринка и расстреляли мэра
мексиканского города Халапа Артуро Веласкеса. Об этом сообщаем Televisa.
Кроме мэра
также погиб один из сотрудников сотрудников городской администрации
Хавьер Терреро.
Преступники проникли в
здание, где проходило празднование, и открыли огонь. После бойни они скрылись с
места преступления. Полиция проводит расследование.
Правоохранители допускают, что мигранты попали на грузовое судно в бельгийском порту во вторник, тогда как мертвыми их нашли уже в субботу вечером. После задержания водителя-ирландца полиция начала устанавливать подробности инцидента: вероятнее всего, юноша даже не знал о том, что с ним едут контрабандисты. Позже правоохранители арестовали еще одного жителя Ирландии по подозрению в массовом убийстве.
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