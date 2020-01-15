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В Гватемале экс-президента забросали яйцами: протест из-за новой должности

Протестующие забросали яйцами бывшего президента Гватемалы Джимми Моралеса на выходе из штаб-квартиры регионального парламента

сегодня, 10:22
Автор:

• Таисия Ерохина

В Гватемале экс-президент Джимми Моралес и бывший вице-президент Джафет Кабрера буквально сразу после отстранения с должностей пытались занять новые посты в парламенте, дабы снова получить иммунитет от уголовного преследования. Но местные жители помешали им это сделать. Об этом информирует Reuters.

Так, вчера, 14 января, поздно вечером протестующие окружили уходящих лидеров Гватемалы на выходе из гостиницы, которая является временной штаб-квартирой регионального парламента в Центральной Америке. Жители протестовали из-за попыток политиков получить новые должности спустя всего несколько часов после ухода, которые бы освободили их от судебного преследования. Агентство сообщает, что протестующие забросали обоих мужчин яйцами, кричали "убийца", выпустили фейерверк, а с охраной Моралеса произошла небольшая стычка.

Отметим, что пока что Моралес и Кабрера не приняли присягу как новые члены парламента и могут быть арестованы. Ранее Моралес обвинялся в нарушениях финансирования избирательной кампании. Вчера, 14 января, на должность президента заступил Алехандро Джамматтеи.

Портал "Комментарии" сообщал ранее, что в Гватемале осужденные совершили массовый побег.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-guatemala-politics-morales/protesters-throw-eggs-jostle-outgoing-guatemalan-president-witness-idUSKBN1ZE0CF?il=0
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