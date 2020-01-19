Язык

Українська

Русский

Coinspot 19.01.2020

BTC/USD

8 932.30

ETH/USD

171.60

LTC/USD

61.89

НБУ 19.01.2020

USD/UAH

24.05

EUR/UAH

26.00

RUB/UAH

0.351

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Мир Северная Америка "Весь снег в Канаде": сотни горожан заблокированы в своих домах
НОВОСТИ Все новости

"Весь снег в Канаде": сотни горожан заблокированы в своих домах

В Канаде уровень выпавшего снега превысил рекордные отметки за 20 лет

сегодня, 12:36
Автор:

• Екатерина Белоброва

В Канаде выпали снежные осадки в количестве, которое превысило показатели за последние 20 лет. Об этом передает издание УНИАН, ссылаясь на местные СМИ.

Из-за сильного снежного шторма заблокированы тысячи домов канадского острова Ньюфаундленд. Рекордный уровень снега зафиксирован также в Трепасси, Гамбо, Сент-Джонсу, Парадайз и других городах.

В частности, как отмечает издание, нынешний снегопад побил 20-летний рекорд. Так, в Сент-Джонсе толщина снежного покрова составляла 76,2 сантиметра, что превышает предыдущий рекорд - 68,4 сантиметра в 1999 году.

Премьер-министр провинции Ньюфаундленд и Лабрадор Дуайт Болл обратился к правительству оказать помощь районам провинции, пострадавших от непогоды.

Напомним, что настоящий снежный коллапс начался в Канаде еще в начале декабря, создавший условия для жутких аварий на городских трассах.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.ua/pogoda/news/10836197-u-kanadi-rekordniy-snigopad-tisyachi-budinkiv-zablokovani-video.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...