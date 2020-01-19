"Весь снег в Канаде": сотни горожан заблокированы в своих домах

В Канаде выпали снежные осадки в количестве, которое превысило показатели за последние 20 лет. Об этом передает издание УНИАН, ссылаясь на местные СМИ.

Из-за сильного снежного шторма заблокированы тысячи домов канадского острова Ньюфаундленд. Рекордный уровень снега зафиксирован также в Трепасси, Гамбо, Сент-Джонсу, Парадайз и других городах.

В частности, как отмечает издание, нынешний снегопад побил 20-летний рекорд. Так, в Сент-Джонсе толщина снежного покрова составляла 76,2 сантиметра, что превышает предыдущий рекорд - 68,4 сантиметра в 1999 году.

Премьер-министр провинции Ньюфаундленд и Лабрадор Дуайт Болл обратился к правительству оказать помощь районам провинции, пострадавших от непогоды.

Напомним, что настоящий снежный коллапс начался в Канаде еще в начале декабря, создавший условия для жутких аварий на городских трассах.

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