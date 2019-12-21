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В Индии продолжают гибнуть люди во время протестов. Об этом сообщает телеканал NDTV со
ссылкой на полицию штата.
Кроме того, на данный момент известно, что около 60 сотрудников
правопорядка пострадали в столкновениях с протестующими. В полиции сказали, что полиция не применяла огнестрельное
оружие.
Издание Hindustan Times
сообщает, что общее количество погибших во время протестов в Индии приближается к цифре - 20. Массовые акции протеста проходят в Индии с прошлой недели, после того как парламент Индии
одобрил новые поправки к закону о гражданстве. Нововведения предусматривают,
что немусульмане из соседних стран Южной Азии - Афганистана, Пакистана и
Бангладеш – могут получить индийский паспорт по упрощенной процедуре, если
столкнулись с притеснениями на родине.
Как сообщал портал "Комментарии", испытательный запуск ракеты под названием "Агни-2" провело Командование стратегических сил Индии. Ракета имеет средний радиус действия и способна нести на борту ядерный боезаряд.
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