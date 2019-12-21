В Индии продолжают гибнуть люди во время протестов. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на полицию штата.

Кроме того, на данный момент известно, что около 60 сотрудников правопорядка пострадали в столкновениях с протестующими. В полиции сказали, что полиция не применяла огнестрельное оружие.

Издание Hindustan Times сообщает, что общее количество погибших во время протестов в Индии приближается к цифре - 20. Массовые акции протеста проходят в Индии с прошлой недели, после того как парламент Индии одобрил новые поправки к закону о гражданстве. Нововведения предусматривают, что немусульмане из соседних стран Южной Азии - Афганистана, Пакистана и Бангладеш – могут получить индийский паспорт по упрощенной процедуре, если столкнулись с притеснениями на родине.

Как сообщал портал "Комментарии", испытательный запуск ракеты под названием "Агни-2" провело Командование стратегических сил Индии. Ракета имеет средний радиус действия и способна нести на борту ядерный боезаряд.