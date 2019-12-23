Массовое отравление водкой на Филиппинах: более 300 пострадавших

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В двух провинциях Филиппин жители отравились некачественным алкоголем. В регионах Лагуна и Кесон сотни филиппинцев обратились за медицинской помощью после употребления "ламбаног" — крепкого алкогольного напитка, который изготавливают из сока закрытых цветов кокоса. Местные власти сообщают, что некачественной кокосовой водкой за 4 дня насмерть отравились 11 человек, более 300 филиппинцев получили медицинскую помощь.
Отмечается, что двое госпитализированных в тяжелом состоянии идут на поправку.
Частное производство ламбанога слабо регулируется государством, что приводит к появлению низкокачественной продукции. Так, за 2018 год на Филиппинах от отравления алкоголем умер 21 человек.
Как сообщал портал "Комментарии", ранее в Ивано-Франковской области на отдыхе отравились десятки детей.
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