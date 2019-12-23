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Массовое отравление водкой на Филиппинах: более 300 пострадавших

Кокосовая водка "ламбаног" привела к отравлению сотен филиппинцев

сегодня, 10:21
Автор:

• Сергей Медведев

В двух провинциях Филиппин жители отравились некачественным алкоголем. В регионах Лагуна и Кесон сотни филиппинцев обратились за медицинской помощью после употребления "ламбаног" — крепкого алкогольного напитка, который изготавливают из сока закрытых цветов кокоса. Местные власти сообщают, что некачественной кокосовой водкой за 4 дня насмерть отравились 11 человек, более 300 филиппинцев получили медицинскую помощь.

Отмечается, что двое госпитализированных в тяжелом состоянии идут на поправку.

Частное производство ламбанога слабо регулируется государством, что приводит к появлению низкокачественной продукции. Так, за 2018 год на Филиппинах от отравления алкоголем умер 21 человек.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее в Ивано-Франковской области на отдыхе отравились десятки детей.

Источник: https://interfax.com.ua/news/general/632057.html
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