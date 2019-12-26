Тайфун на Филиппинах: уже 16 человек погибло

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На Филиппинах бушует тайфун Phanfone, который СМИ называют "рождественским"
Об этом информирует AFP.
Тайфун обрушился на
центральные острова Висайя поздним вечером во вторник, 24 декабря – ветер достигал от
120 до 195 км в час.
На данный момент власти
сообщают о 16 погибших. Среди жертв – полицейский, которого убило током из-за
падения столба. Стихия снесла крыши домов и опрокинула столбы. Некоторые районы
остались без телефонной связи и интернета.
Отмечается, что под удар
попали и небольшие острова Боракай и Корон – их любят туристы благодаря белоснежным
песчаным пляжам. Пострадал и аэропорт Калибо: там многочисленные повреждения, а
некоторые рейсы пришлось отменить. По данным Reuters, около 58 тыс человек были
эвакуированы из своих домов до шторма, а более 15 тыс - оказались в портах,
когда паромы были приостановлены.
Издание пишет, что на
Филиппинах живет много католиков, которым Рождество довелось встретить, спасаясь
от тайфуна - вне дома, а в приютах.
"Рождественский тайфун"
покинул Филиппины вчера вечером и направился за Южно-Китайское море, двигаясь
на запад. Стоит отметить, что Филиппины регулярно страдают от 20 тайфунов или
штормов в год.
Ранее "Комментарии" писали,
что на Филиппинах произошло массовое отравление водкой: известно о более 300 пострадавших.
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