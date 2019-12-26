Тайфун на Филиппинах: уже 16 человек погибло

На Филиппинах бушует тайфун Phanfone, который СМИ называют "рождественским" Об этом информирует AFP.

Тайфун обрушился на центральные острова Висайя поздним вечером во вторник, 24 декабря – ветер достигал от 120 до 195 км в час.

На данный момент власти сообщают о 16 погибших. Среди жертв – полицейский, которого убило током из-за падения столба. Стихия снесла крыши домов и опрокинула столбы. Некоторые районы остались без телефонной связи и интернета.

Отмечается, что под удар попали и небольшие острова Боракай и Корон – их любят туристы благодаря белоснежным песчаным пляжам. Пострадал и аэропорт Калибо: там многочисленные повреждения, а некоторые рейсы пришлось отменить. По данным Reuters, около 58 тыс человек были эвакуированы из своих домов до шторма, а более 15 тыс - оказались в портах, когда паромы были приостановлены.

Издание пишет, что на Филиппинах живет много католиков, которым Рождество довелось встретить, спасаясь от тайфуна - вне дома, а в приютах.

"Рождественский тайфун" покинул Филиппины вчера вечером и направился за Южно-Китайское море, двигаясь на запад. Стоит отметить, что Филиппины регулярно страдают от 20 тайфунов или штормов в год.

Ранее "Комментарии" писали, что на Филиппинах произошло массовое отравление водкой: известно о более 300 пострадавших.