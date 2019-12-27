В Австрии и Швейцарии снежные лавины сошли на горнолыжные курорты

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Снежные лавины сошли на популярные горнолыжные курорты
Австрии и Швейцарии, пострадали по меньшей мере два человека, в настоящее время
спасатели продолжают поиски. Об этом сообщают местные СМИ и полиция.
Произошел сход снежной лавины на горнолыжном курорте Андерматт
(кантон Ури). Очевидцы сообщили, что под снегом оказались погребены несколько
человек. Двоих, по данным полиции, удалось извлечь, они отделались легкими
травмами и были госпитализированы.
На горнолыжном курорте Анкогель в Австрии произошли сразу несколько
сходов лавин, передает австрийская радиостанция ORF. По данным радиостанции, в
поисково-спасательных операциях задействованы вертолеты, на место прибыли
порядка сотни сотрудников профильных служб, горнолыжный комплекс был закрыт.
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