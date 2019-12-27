Язык

Українська

Русский

Coinspot 12.12.2019

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 27.12.2019

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
НОВОСТИ Все новости

В Австрии и Швейцарии снежные лавины сошли на горнолыжные курорты

На горнолыжном курорте Анкогель в Австрии произошли сразу несколько сходов лавин

сегодня, 06:55
Автор:

• Ольга Чародий

Снежные лавины сошли на популярные горнолыжные курорты Австрии и Швейцарии, пострадали по меньшей мере два человека, в настоящее время спасатели продолжают поиски. Об этом сообщают местные СМИ и полиция.

Произошел сход снежной лавины на горнолыжном курорте Андерматт (кантон Ури). Очевидцы сообщили, что под снегом оказались погребены несколько человек. Двоих, по данным полиции, удалось извлечь, они отделались легкими травмами и были госпитализированы.

На горнолыжном курорте Анкогель в Австрии произошли сразу несколько сходов лавин, передает австрийская радиостанция ORF. По данным радиостанции, в поисково-спасательных операциях задействованы вертолеты, на место прибыли порядка сотни сотрудников профильных служб, горнолыжный комплекс был закрыт.

 Как сообщал сайт "Комментарии",  в результате схода лавины на швейцарском горнолыжном курорте Vallon d´Arbi погиб один лыжник, еще трое человек пропали без вести. Спасатели подозревают, что пропавшие без вести лыжники погибли.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...