В Австрии и Швейцарии снежные лавины сошли на горнолыжные курорты

Снежные лавины сошли на популярные горнолыжные курорты Австрии и Швейцарии, пострадали по меньшей мере два человека, в настоящее время спасатели продолжают поиски. Об этом сообщают местные СМИ и полиция.

Произошел сход снежной лавины на горнолыжном курорте Андерматт (кантон Ури). Очевидцы сообщили, что под снегом оказались погребены несколько человек. Двоих, по данным полиции, удалось извлечь, они отделались легкими травмами и были госпитализированы.

На горнолыжном курорте Анкогель в Австрии произошли сразу несколько сходов лавин, передает австрийская радиостанция ORF. По данным радиостанции, в поисково-спасательных операциях задействованы вертолеты, на место прибыли порядка сотни сотрудников профильных служб, горнолыжный комплекс был закрыт.

Как сообщал сайт "Комментарии", в результате схода лавины на швейцарском горнолыжном курорте Vallon d´Arbi погиб один лыжник, еще трое человек пропали без вести. Спасатели подозревают, что пропавшие без вести лыжники погибли.