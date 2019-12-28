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Парламентарии в Аргентине заморозят зарплаты и надбавки

Заработные платы депутатов в Аргентине будут заморожены в течение полугода

сегодня, 05:00
Автор:

• Ольга Чародий

В Аргентине сложная экономическая ситуация,  в связи с чем парламентарии Аргентины заявили, что замораживают свои зарплаты и надбавки на полгода. Об этом сообщает президент палаты депутатов Серхио Масса.

В настоящее время страна переживает серьезный экономический кризис. Власти Аргентины разработали закон, который позволит установить социальную справедливость в стране, то есть решить задачу, поставленную новым президентом Альберто Фернандесом. В частности, будет установлен 30%-й налог на ряд операций в иностранной валюте.

Среди других мер предлагается пересмотр через полгода пенсионной системы в стране, а пока пенсионеры в декабре и январе должны получить прибавку к выплачиваемым им денежным средствам.

 Как ранее сообщало издание "Комментарии", Аргентина отзывает 17 послов, которые не являлись карьерными дипломатами, чиновники должны уйти в отставку до 10 декабря, когда истекут полномочия действующего президента.

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