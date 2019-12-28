Парламентарии в Аргентине заморозят зарплаты и надбавки

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В Аргентине сложная экономическая ситуация, в связи с чем парламентарии Аргентины
заявили, что замораживают свои зарплаты и надбавки на полгода. Об этом сообщает
президент палаты депутатов Серхио Масса.
В настоящее время страна переживает серьезный экономический
кризис. Власти Аргентины разработали закон, который позволит установить
социальную справедливость в стране, то есть решить задачу, поставленную новым
президентом Альберто Фернандесом. В частности, будет установлен 30%-й налог на
ряд операций в иностранной валюте.
Среди других мер предлагается пересмотр через полгода пенсионной
системы в стране, а пока пенсионеры в декабре и январе должны получить прибавку
к выплачиваемым им денежным средствам.
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