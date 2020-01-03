Обнародован рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6 373.7686
ETH/USD
200.8669
LTC/USD
51.7762
USD/UAH
23.56
EUR/UAH
26.24
RUB/UAH
0.372
AirlineRatings.com, который вместе с Международной организацией
гражданской авиации разработали платформу для оценки качества обслуживания и
безопасности авиакомпаний, опубликовал рейтинг самых безопасных
авиаперевозчиков в мире.
По всем показателям,
самой лучшей компанией в мире признали австралийского авиаперевозчика Qantas.
Главным преимуществом авиакомпании стала идеальная работа экипажа, минимальное количество отложенных
или задержанных рейсов, а также внедрение новейшей спутниковой системы
автоматизированной посадки
На втором месте - авиаперевозчики Air New Zealand и
тайваньская компания EVA Air. Также в ТОП-20 попали такие авиакомпании: Etihad,
Qatar Airways, Singapore Airlines, Emirates, Alaska Airlines, Cathay Pacific
Airways, Virgin Australia, Hawaiian Airlines, Virgin Atlantic Airlines, TAP
Portugal, SAS, Royal Jordanian, Swiss, Finnair, Lufthansa, Aer Lingus и KLM.
Отметим, что качество компаний оценивалось по таким критериям, как количество авиакатастроф и задержек вылетов, инновации, безопасность полетов. Всего в рейтинге проанализировали работу 405 авиакомпаний.
Как сообщало издание "Комментарии", крупнейшая
авиакомпания и авиаперевозчик Бельгии Brussels Airlines заявила о том, что 17
ноября осуществит последний рейсовый полет из Украины. В авиакомпании
аргументируют это решением оптимизировать маршрутную сеть.
Новости партнеров
Новости