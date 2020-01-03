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Обнародован рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира

Названа самая безопасная авиакомпания в мире

сегодня, 12:59
Автор:

• Наталья Шевченко

AirlineRatings.com, который вместе с Международной организацией гражданской авиации разработали платформу для оценки качества обслуживания и безопасности авиакомпаний, опубликовал рейтинг самых безопасных авиаперевозчиков в мире.

По всем показателям, самой лучшей компанией в мире признали австралийского авиаперевозчика Qantas. Главным преимуществом авиакомпании стала идеальная работа экипажа, минимальное количество отложенных или задержанных рейсов, а также внедрение новейшей спутниковой системы автоматизированной посадки

На втором месте - авиаперевозчики Air New Zealand и тайваньская компания EVA Air. Также в ТОП-20 попали такие авиакомпании: Etihad, Qatar Airways, Singapore Airlines, Emirates, Alaska Airlines, Cathay Pacific Airways, Virgin Australia, Hawaiian Airlines, Virgin Atlantic Airlines, TAP Portugal, SAS, Royal Jordanian, Swiss, Finnair, Lufthansa, Aer Lingus и KLM. Украинских компаний в этом рейтинге нет.

Отметим, что качество компаний оценивалось по таким критериям, как количество авиакатастроф и задержек вылетов, инновации, безопасность полетов. Всего в рейтинге проанализировали работу 405 авиакомпаний.

Как сообщало издание "Комментарии", крупнейшая авиакомпания и авиаперевозчик Бельгии Brussels Airlines заявила о том, что 17 ноября осуществит последний рейсовый полет из Украины. В авиакомпании аргументируют это решением оптимизировать маршрутную сеть.

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Источник: https://www.airlineratings.com/news/top-twenty-safest-airlines-2020/
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