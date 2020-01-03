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Белорусская журналистка пьяной вела прямой эфир

Журналистка Елена Козлова "прославилась" в сети, после сюжета в прямом эфире на Новый год

сегодня, 13:22
Автор:

• Наталья Шевченко

Вечером 1 января белорусская журналистка телеканала "СТВ" Елена Козлова вела прямой эфир, который был посвящен "забегу трезвости" и открытию горнолыжной трассы "Солнечная долина" в состоянии алкогольного опьянения.  


Ведущая вела себя странно, путалась в словах, запиналась, делала оговорки и длинные паузы. Ее очень сильно шатало, а голос за кадром советовал ей заканчивать эфир.

Как сообщало издание "Комментарии", в Альбукерке во время утренних новостей KOAT Action News 7 ведущий Даг Фернандес психанул в прямом эфире из-за того, что его оборвали. Причиной такого поступка стало то, что он работающий на канале с 2002 года, представлял в эфире свою коллегу, но из-за технического сбоя ее не соединили вовремя.

После того, как ведущий решил продолжить читать новости, его резко оборвали на полуслове. Даг не выдержал и бросил свой текст в воздух, и это попало на камеры. К счастью, мужчину не уволили.


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Источник: https://comments.ua/
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