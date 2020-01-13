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В Северной Ирландии легализовали однополые браки

Первые однополые свадьбы в Северной Ирландии пройдут в феврале

сегодня, 12:55
Автор:

• Сергей Медведев

В Северной Ирландии  стали официально признавать однополые браки. Разрешение на регистрацию однополых пар вступило в действие с 13 января.

Первые церемонии подобных бракосочетаний проведут в феврале. В связи с тем, что согласно законодательству пары должны сообщить о своем желании вступить в брак за 28 дней, первые свадьбы ожидают в неделю  Дня святого Валентина. Отмечается, что те пары, которые состоят в гражданском партнерстве пока не смогут перефоромить его в брак, поскольку Бюро Северной Ирландии только планирует консультации о переоформлении статуса гражданского партнерства.

Напомним, что на территории Великобритании, кроме Северной Ирландии, однополые браки разрешены с 2014 года. Запрет на регистрацию таких союзов долгое время поддерживали консерваторы.

Как сообщал портал "Комментарии", данные правки в закон выдвинули депутаты от Лейбористской партии в британском парламенте, и североирландским парламентариям не удалось их заблокировать.


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Источник: https://www.bbc.com/news
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