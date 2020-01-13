Миллиардер из Японии ищет жену для совместного полета на Луну

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава ищет спутницу жизни, чтобы отправиться вместе в путешествие на Луну. Об этом пишет BBC.

44-летний мужчина планирует стать первым в мире гражданским пассажиром, полетевшим на Луну на космическом корабле. Магнат заработал состояние около 3 млрд долларов в сфере моды, ранее был барабанщиком в рок-группе, а еще известен своими эксцентричными поступками. К примеру, когда-то разыграл около 900 тыс долларов среди поделившихся его твитом.

Сообщается, что предприниматель недавно расстался со своей девушкой и объявил поиск "особенной женщины", которая бы отправилась в космос вместе с ним. Потенциальных избранниц магнат попросил присылать заявки через его веб-сайт. Среди требований к кандидаткам: возраст более 20 лет, интерес к космическому путешествию и позитивность. Заявки японец принимает до 17 января, а свой выбор планирует сделать в конце марта. Отметим, что первое лунное путешествие людей, которые не являются профессиональными космонавтами, компания Илона Маска SpaceX запланировала на 2023 год.

Ранее "Комментарии" писали, что в Японии придумали "смарт" одежду для собак, которая с помощью датчиков и цветового дисплея сообщает о текущем настроении питомца.

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