Миллиардер из Японии ищет жену для совместного полета на Луну

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Японский миллиардер Юсаку Маэдзава ищет спутницу
жизни, чтобы отправиться вместе в путешествие на Луну. Об этом пишет BBC.
44-летний мужчина планирует стать первым в мире гражданским пассажиром, полетевшим на Луну на космическом корабле. Магнат заработал состояние около 3 млрд долларов в сфере моды, ранее был барабанщиком в рок-группе, а еще известен своими эксцентричными поступками. К примеру, когда-то разыграл около 900 тыс долларов среди поделившихся его твитом.
Сообщается, что предприниматель недавно расстался со своей девушкой и объявил поиск "особенной женщины", которая бы отправилась в космос вместе с ним. Потенциальных избранниц магнат попросил присылать заявки через его веб-сайт. Среди требований к кандидаткам: возраст более 20 лет, интерес к космическому путешествию и позитивность. Заявки японец принимает до 17 января, а свой выбор планирует сделать в конце марта. Отметим, что первое лунное путешествие людей, которые не являются профессиональными космонавтами, компания Илона Маска SpaceX запланировала на 2023 год.
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