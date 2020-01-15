Не менее 70 детей отравились в детском саду в Мексике

Массовое отравление произошло в одном из детских садов мексиканского города Гвадалахара в штате Халиско. В результате случившегося госпитализированы 70 детей. Об этом сообщает Milenio.

Отмечается, пострадать воспитанники дошкольного учреждения могли от употребления в пищу сыра.

Данные о состоянии пострадавших детей не приводятся. Власти региона случившееся еще не прокомментировали.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что массовое отравление зафиксировано на Прикарпатье, в частной усадьбе "У Марьяна и Назара", расположенной в городе Яремче. "С предварительным диагнозом - функциональное расстройство пищеварения, пищевая токсикоинфекция, средней степени тяжести, госпитализированы 9 детей (гр. 2010 г. р., гр. 2007 г. р., гр. 2006 г. р., гр. 2009 г. р. гр. 2007 г. р., гр. 2011 г. р., гр. 2007, гр. 2009 г. р., гр. 2012 г. р.) жителей г. Харьков, отдыхающих в усадьбе", - говорится в сообщении. По информации, медики Яремчанской ЦРБ осмотрели 22 ребенка, из них 13 - отпустили к месту временного проживания.

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