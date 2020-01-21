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Косили под «сантехников»: в Давосе задержали россиян по подозрению в шпионаже

В Давосе полиция накануне ВЭФ-2020 обнаружила у россиян дипломатические паспорта, хотя те представились «сантехниками»

21 января 2020, 15:24
Автор:

• Таисия Ерохина

Двух российских "дипломатических сантехников" задержали по подозрению в шпионаже в Давосе, пишет сегодня Tribune de Geneve.

Отметим, что инцидент с гражданами РФ произошел несколько месяцев назад, когда только началась подготовка Всемирного экономического форума (ВЭФ). Полиция подозревала мужчин в проведении подготовительных работ к шпионской операции во время ВЭФ.

"Один из двух мужчин утверждал, что был водопроводчиком. Но, как ни странно, он, как и его друг, имел при себе российский дипломатический паспорт, - пишет издание. - Полиция также была озадачена тем фактом, что двое мужчин планировали остаться в Давосе на три недели. Это очевидно дорого для тех, кто устанавливает и ремонтирует туалеты или раковины в России".

Заметим, что двое россиян, которые пять месяцев назад привлекли внимание полиции, на этой неделе отсутствуют в списке гостей ВЭФ. В полиции кантона Граубюнден сообщили, что эти "сантехники" не были аккредитованы в качестве дипломатов в Швейцарии. Добавим, что доказательства, подтверждающие шпионаж, собраны так и не были и на данный момент въезд россиян в Швейцарию открыт.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Грета Тунберг "отличилась" в Давосе.


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Источник: https://www.tdg.ch/suisse/deux-plombiers-diplomates-russes-suspectes-espionnage-davos/story/28938114
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