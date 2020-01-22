Суд по делу экс-президента Киргизии отложили

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Суд по делу о незаконном освобождении криминального
авторитета Азиза Батукаева, одним из обвиняемых по которому проходит
экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, отложен до 23 января. Об
этом сообщают РИА-Новости со ссылкой на адвоката бывшего главы государства
Замира Жоошева.
"Следующее судебное заседание назначено на 23
января", - заявил Жоошев.
Как ранее сообщалось, в ходе процесса во вторник защита
ходатайствовала о привлечении дополнительных свидетелей по делу, среди которых
- глава Чечни Рамзан Кадыров и депутат Госдумы РФ Адам Делимханов. Судья
отказал в удовлетворении этого ходатайства.
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