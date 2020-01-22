Суд по делу экс-президента Киргизии отложили

Суд по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, одним из обвиняемых по которому проходит экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, отложен до 23 января. Об этом сообщают РИА-Новости со ссылкой на адвоката бывшего главы государства Замира Жоошева.

"Следующее судебное заседание назначено на 23 января", - заявил Жоошев.

Как ранее сообщалось, в ходе процесса во вторник защита ходатайствовала о привлечении дополнительных свидетелей по делу, среди которых - глава Чечни Рамзан Кадыров и депутат Госдумы РФ Адам Делимханов. Судья отказал в удовлетворении этого ходатайства.

Как сообщал портал "Комментарии", представители Киргизстана и Таджикистана согласовали отвод вооруженных сил на границе. Стороны также решили, что киргизские пограничники уберут наблюдательную вышку, а таджикская сторона не будет строить свою. Переговорам представителей власти предшествовала встреча глав правительств двух стран, которая также прошла на границе. Стороны встретились в среду утром в Согдийской области Таджикистана и договорились отвести от границы дополнительные силы и боевую технику до 18.00 того же дня.

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