Пьяный министр устроил погром в ресторане

В Братиславе министр окружающей среды Ласло Солимош и его брат в состоянии алкогольного опьянения поругались с персоналом одного из ресторанов и разбили входную дверь, пишет TV3.

По информации полиции, чиновник в нетрезвом виде, покидая заведение, начал кричать, что он министр окружающей среды, в это же время его брат ногой разбил входную дверь. При этом оба "персонажа" бросались в сотрудников заведения деньгами.

Ущерб ресторану от погрома оценивается в размере 1 тысячи евро, из-за нападок братьев один из сотрудников вынужден был обратиться за медицинской помощью.

Как сообщало издание "Комментарии", в Киеве подростки разгромили двери у торгового центра "Глобус", который находится в центре города. Пользователи соцсетей начали возмущаться, почему нет камер наблюдения и как такое могло вообще произойти в центре Киева.

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