Пьяный министр устроил погром в ресторане

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В Братиславе министр окружающей среды Ласло Солимош и его
брат в состоянии алкогольного опьянения поругались с персоналом одного из ресторанов
и разбили входную дверь, пишет TV3.
По информации
полиции, чиновник в нетрезвом виде, покидая заведение, начал кричать, что он
министр окружающей среды, в это же время его брат ногой разбил входную дверь.
При этом оба "персонажа" бросались в сотрудников заведения деньгами.
Ущерб ресторану от погрома оценивается в размере 1 тысячи евро, из-за нападок братьев один из сотрудников вынужден был обратиться за медицинской помощью.
Как сообщало издание
"Комментарии", в Киеве подростки разгромили двери у торгового центра "Глобус", который находится в центре города. Пользователи соцсетей начали возмущаться,
почему нет камер наблюдения и как такое могло вообще произойти в центре Киева.
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