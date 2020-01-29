Суд в Перу арестовал экс-кандидата в президенты Кейко Фухимори

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Бывший кандидат в
президенты Перу Кейко Фухимори арестована судом на пятнадцать месяцев предварительного заключения. Об этом
пишет Andina.
Согласно следствию,
бывший кандидат в президенты якобы получил средства от бразильского
строительного гиганта Odebrecht в 2011-2016 годах.
"Суд признал обоснованным ходатайство прокуратуры о
назначении тюремного заключения сроком 18 месяцев и два дня экс-кандидату в
президенты", - говорится в сообщении.
Несколько месяцев назад конституционный суд Перу освободил
Кейко Фухимори из-под предварительного заключения, в котором она находилась с конца
2018 года.
По версии следствия, во время предвыборной кампании девять
лет назад политик и ее партия использовали средства, незаконно полученные от
бразильской фирмы.
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