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Суд в Перу арестовал экс-кандидата в президенты Кейко Фухимори

Суд вновь постановил арестовать дочь экс-президента Перу Фухимори до суда по ее делу

сегодня, 02:45
Автор:

• Ольга Чародий

Бывший  кандидат в президенты Перу Кейко Фухимори арестована судом на пятнадцать  месяцев предварительного заключения. Об этом пишет Andina.

Согласно следствию,  бывший кандидат в президенты якобы получил средства от бразильского строительного гиганта Odebrecht в 2011-2016 годах.

"Суд признал обоснованным ходатайство прокуратуры о назначении тюремного заключения сроком 18 месяцев и два дня экс-кандидату в президенты", - говорится в сообщении.

Несколько месяцев назад конституционный суд Перу освободил Кейко Фухимори из-под предварительного заключения, в котором она находилась с конца 2018 года.

По версии следствия, во время предвыборной кампании девять лет назад политик и ее партия использовали средства, незаконно полученные от бразильской фирмы.

 Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало, что Конституционный суд Перу освободил из-под предварительного заключения бывшего кандидата в президенты страны, дочь экс-президента Перу Кейко Фухимори, подозреваемую в отмывании денег. Кейко Фухимори, экс-кандидат в президенты республики, была  отправлена в камеру предварительного заключения в прошлом году.


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Источник: Andina
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