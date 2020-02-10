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В Эль-Сальвадоре силовики захватили парламент и требуют 109 млн долларов

Силовики захватили здание парламента в Эль-Сальвадоре и требуют выделить им 109 млн долларов на военное переоснащение

сегодня, 08:41
Автор:

• Наталья Шевченко

В Эль-Сальвадоре силовики захватили парламент и требуют 109 млн долларов

В Эль-Сальвадоре вооруженные полицейские и солдаты взяли под контроль здание парламента с требованием проголосовать за выделение кредита в 109 млн долларов на военное переоснащение, сообщает Reuters.

Сторонники президента Сальвадора Наиба Букеле собрались в воскресенье, чтобы убедить законодателей утвердить заем в размере 109 миллионов долларов. Букеле хочет добиться от парламента финансирования третьей фазы плана безопасности территориального контроля, который предусматривает улучшение оснащения полиции и солдат в борьбе с преступностью.

В частности, средства будут использованы для покупки полицейских автомобилей, униформы, оборудования для наблюдения и вертолета.

Букеле в пятницу предупредил законодателей о том, что граждане имеют право на "восстание" согласно статье 87 Конституции, и призвал своих сторонников собраться у здания законодательного органа, чтобы усилить давление на парламент.

Как сообщало издание "Комментарии", в 2016 году расширен перечень стран, граждане которых могут оформить визы без обращения в дипломатические представительства и консульские учреждения Украины, при наличии документов, подтверждающих туристический характер поездки.

Так, краткосрочные визы будут оформляться без приглашений гражданам Австралии, Албании, Бахрейна, Гватемалы, Катара, Кувейта, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Сингапура, Турции. 

Кроме того, краткосрочные визы могут быть оформлены в пункте пропуска через государственную границу Украины туристам из Австралии, Антигуа и Барбуды, Багамских островов, Барбадоса, Маврикия, Новой Зеландии, ОАЭ, Палау, Республики Эль Сальвадор, Сейшельских Островов, Федерации Сент-Китс и Невис, Тринидада и Тобаго и Турции.

 


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-elsalvador-politics/salvadoran-presidents-supporters-pressure-lawmakers-to-approve-loan-to-boost-security-idUSKBN2030SI
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