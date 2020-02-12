Житель Японии стал официально старейшим жителем планеты

В Японии прошла церемония официального признания старейшего жителя Земли по версии Книги рекордов Гиннесса. Им стал житель префектуры Ниигата по имени Титэцу Ватанабэ. Его возраст составляет 112 лет. Долгожитель родился 5 марта 1907 года. В торжественной обстановке ему вручили сертификат, подтверждающий его титул представители организации по рекордам.

Отметим, что предыдущий обладатель титула тоже был японцем — он скончался в январе прошлого года в возрасте 113 лет. Всего же в Японии проживает более 70 тыс. человек в возрасте старше века.

Как сообщал портал "Комментарии", в Барселоне в возрасте 116 лет скончалась старейшая жительница Европы. Ранее На Ямайке умерла старейшая жительница Земли Вайолет Мосс-Браун. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Ямайки Эндрю Холнесса. Отмечается, что она с апреля считалась старейшим верифицированным жителем Земли, а также первым верифицированным долгожителем Ямайки.

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