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Житель Японии стал официально старейшим жителем планеты

Старейшему жителю Земли 112 лет

сегодня, 15:08
Автор:

• Сергей Медведев

Житель Японии стал официально старейшим жителем планеты

В Японии прошла церемония официального признания старейшего жителя Земли по версии Книги рекордов Гиннесса. Им стал житель префектуры Ниигата по имени Титэцу Ватанабэ. Его возраст составляет 112 лет. Долгожитель родился 5 марта 1907 года. В торжественной обстановке ему вручили сертификат, подтверждающий его титул представители организации по рекордам.

Отметим, что предыдущий обладатель титула тоже был японцем — он скончался в январе прошлого года в возрасте 113 лет. Всего же в Японии проживает более 70 тыс. человек в возрасте старше века.

Как сообщал портал "Комментарии", в Барселоне в возрасте 116 лет скончалась старейшая жительница Европы. Ранее На Ямайке умерла старейшая жительница Земли Вайолет Мосс-Браун. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Ямайки Эндрю Холнесса.  Отмечается, что она с апреля   считалась старейшим верифицированным жителем Земли, а также первым верифицированным долгожителем Ямайки.


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Источник: https://tass.ru/obschestvo/7742391
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