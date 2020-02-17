Коронавирус в Китае и ураган "Денни": дайджест ночных новостей

Обнародованы новые данные о ситуации с коронавирусом

В Китае число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 70 548 человек, из них 1 770 человек скончались, 10 844 вылечились. По данным на полночь из более чем 70 тысяч зараженных новым коронавирусом в настоящий момент болеют 57 934 человека, в тяжелом состоянии − 10 644 человек.

За последние сутки в Китае скончались 105 человек и выявлены более двух тысяч новых случаев заболевания.

Отдельно в Гонконге выявили 57 случаев заражения (один человек скончался), в Макао − десять инфицированных, на Тайване − 20 человек (один из них скончался).

Разрушительный ураган набирает обороны

В Нидерландах во второй раз за неделю бушует ураган - на смену урагану "Кира" пришел ураган "Деннис". Порывы ветра достигали 100 км\ч.

Из-за сильного ветра туристов и жителей Нидерландов призывают быть осторожными на дорогах и следить за своими авиарейсами, которые могут быть отменены.

В Днепре пьяный водитель сбил пешеходов и скрылся

В Днепре на перекрестке Слобожанского проспекта и улицы Воронежской водитель Audi пытался скрыться от полиции, в результате чего снес трех пешеходов. Один человек погиб, еще двух, среди которых есть ребенок, госпитализировали.

Виновник инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения. Остановился он только после того, как зацепил столб и перелетел через тротуар, где чудом не сбил еще двух человек.

Британия введет новые правила для заробитчан

Великобритания после Brexit ужесточит правила приема для трудовых мигрантов из Европейского союза.

Планируется ввести иммиграционную систему на основе австралийской, которая будет запрещать любому мигранту из ЕС, который получает заработную плату меньше установленного уровня, приезжать в страну.

По новым правилам для получения британской рабочей визы трудовые мигранты из стран ЕС должны иметь зарплату не менее 23 тыс. фунтов стерлингов (около 27,7 тыс. евро) в год.

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