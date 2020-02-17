В Коста-Рике силовикам попался крупный улов кокаина

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9 795,04
ETH/USD
249,41
LTC/USD
70,61
USD/UAH
24,47
EUR/UAH
26,52
RUB/UAH
0,39
В Коста-Рике в сети силовиков попался крупный улов. Здесь в результате спецоперации арестовали крупную партию кокаина, весом в 5 тонн, которую наркобароны планировали нелегально доставить в Нидерланды. Об этом сообщает пресс-служба Министерства общественной безопасности Коста-Рики в Twitter.
Наркотики обнаружили в грузовом контейнере, в котором по документам значились орхидеи и другие декоративные цветы. 5 тонн кокаина планировали отправить в Роттердам (Нидерланды).
По словам министра общественной безопасности страны Майкла Сото, это самая крупная партия наркотиков, которую когда-либо обнаруживали в истории Коста-Рике.
Как сообщало издание "Комментарии", таможенники Германии изъяли 4,5тонны кокаина из контейнера, отправленного из столицы Уругвая Монтевидео.
Партия оценивается почти в 1 миллиард евро.
Таможня
в Гамбурге заявила в пятницу, что наркотики были изъяты две недели назад во
время проверки контейнера, который следовал из Монтевидео в бельгийский
Антверпен.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости