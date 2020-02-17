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В Коста-Рике силовикам попался крупный улов кокаина

Полиция Коста-Рики обнаружила 5 тонн кокаина, который планировали доставить в Нидерланды

сегодня, 08:11 71
Автор:

• Наталья Шевченко

В Коста-Рике силовикам попался крупный улов кокаина

В Коста-Рике в сети силовиков попался крупный улов. Здесь в результате спецоперации арестовали крупную партию кокаина, весом в 5 тонн, которую наркобароны планировали нелегально доставить в Нидерланды. Об этом сообщает пресс-служба Министерства общественной безопасности Коста-Рики в Twitter. 

Наркотики обнаружили в грузовом контейнере, в котором по документам значились орхидеи и другие  декоративные цветы. 5 тонн кокаина планировали отправить в Роттердам (Нидерланды). 

По словам министра общественной безопасности страны Майкла Сото, это самая крупная партия наркотиков, которую когда-либо обнаруживали в истории Коста-Рике.

Как сообщало издание "Комментарии", таможенники Германии  изъяли 4,5тонны кокаина из контейнера, отправленного из столицы Уругвая Монтевидео. Партия оценивается почти в 1 миллиард евро.

Таможня в Гамбурге заявила в пятницу, что наркотики были изъяты две недели назад во время проверки контейнера, который следовал из Монтевидео в бельгийский Антверпен.



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Источник: https://twitter.com/seguridadcrc
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