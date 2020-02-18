Гренландия будет продавать воду тающих ледников

Гренландия планирует продавать талую воду коммерческим компаниям. Об этом сообщает Tagesspiegel.

Всего было выписано 16 лицензий на экспорт талой воды, на данный момент их получили девять проектов. В первую очередь власти ориентируются на коммерческие компании.

“Изменение климата способствует таянию льда. Но это также приводит к увеличению дефицита воды в мире. Талая вода была в Гренландии в больших количествах на протяжении тысячелетий. Планируется сделать из нее пользующийся спросом на рынке продукт”, - говорится в сообщении.

Как ранее сообщало издание "Комментарии", ученые отмечают что таяние ледяного покрова Гренландии может достичь рекордной отметки. Об этом сообщает ВВС. Только за этот год ледяной покров острова потерял достаточно льда, чтобы поднять средний глобальный уровень моря более чем на миллиметр. Как известно, по мнению ученых, резкое потепление, которое наблюдалось этим летом, может вызвать быстрые экологические изменения, которые могут угрожать жителям городов в прибрежных зонах. Некоторые жители вынуждены будут переселяться за вероятные затопления. Напомним, что ледяной покров Гренландии в семь раз превышает площадь Великобритании и местами до 2-3 км толщиной. В нем хранится столько замороженной воды, что если бы все это растаяло, это повысило бы уровень моря во всем мире до 7м.

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