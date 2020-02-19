Израиль снял ограничения против сектора Газа и коронавирус в Китае: дайджест ночных новостей

Израиль снимает ограничения с сектора Газа

Израиль отменил ряд чрезвычайных мер, введенных в отношении сектора Газа после волны ракетных обстрелов. Решение о снятии ограничений гражданских прав принято "ввиду относительного спокойствия в районе Газы в последние дни".

Теперь Израиль выдаст жителям Газы 2 тыс. разрешений на въезд в Израиль и "расширит в среду рыболовную зону до 15 морских миль".

Жертв коронавируса в Китае уже 2004 человека

Число жертв нового коронавируса в Китае составило 2004 человека, выздоровели более 14,3 тыс., количество зараженных с момента вспышки пневмонии превысило 74,1 тыс.

Вчера было проинформировало о более чем 72,4 тыс. инфицированных, 1868 жертвах и более 12,5 тыс. выздоровевших. Согласно обновленным данным, официальный показатель смертности от коронавируса по стране составляет 2,7% вместо 2,57% днем ранее.

Среди регионов по количеству зараженных первое место занимает центральная провинция Хубэй, где зарегистрированы более 61,6 тыс. инфицированных, из них 1921 умерли, выздоровели 9128 человек. По обновленным данным, официальный уровень смертности в Хубэе составил порядка 3,11% вместо 2,98% днем ранее.

Страны ЕС в Совбезе ООН выступили с заявлением в поддержку Украины

Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша выступили с заявлением в поддержку Украины.

Страны осуждают незаконную аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также дестабилизации отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В заявлении также отмечается, что результаты саммита в нормандском формате 9 декабря 2019 должны лежать в основе дальнейшей работы по решению конфликта.

В Китай направился лайнер для эвакуации граждан Украины

Сегодня ночью в 03:01 в Китай из Киева вылетел лайнер для эвакуации граждан Украины и группы иностранцев из охваченного эпидемией Уханя. Уже в четверг утром он должен привезти граждан Украины домой.

По возвращении в Украину самолет будет продезинфицирован в соответствии со стандартами ВОЗ.

ВАКС разрешил Гладковскому-Свинарчуку выезжать за пределы Киевской области

Высший антикоррупционный суд Украины продлил срок возложенных обязанностей на бывшего первого зама секретаря СНБО Олега Гладковского до 18 апреля, кроме обязанности не покидать Киевскую область.

Минздрав нашел в Украине 4 безопасных места, готовых принять эвакуированных из Уханя

Минздрав нашел в Украине четыре места, которые являются безопасными для эвакуации к ним граждан из китайского города Ухань,

Из этих мест будут выбраны наиболее подходящие для эвакуации. Все будет зависеть от количества людей, которых привезут в Киев.

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