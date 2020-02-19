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В Бельгии сделали стены из человеческих черепов и костей

В бельгийском городе нашли стены, которые были построены из костей бедер и голеней взрослых людей

сегодня, 10:40 96
Автор:

• Наталья Шевченко

В Бельгии сделали стены из человеческих черепов и костей

В городе Гент археологи у собора Святого Бавона раскопали стены, которые были выложены из человеческих костей, пишет The Brussels Times.

Стены состоят преимущественно из костей бедер и голеней взрослых людей, а пространство между костями заполнено человеческими черепами.

Ученые отнесли останки ко второй половиной XV века, а стены были построены примерно в XVII-XVIII в.в.

Специалисты считают, что стены из необычного "строительного" материала воздвигли после того, как расчистили церковное кладбище для новых захоронений. Кости же не выбросили, а сделали из них оссуарии - специальные места для хранения скелетированных останков.

"Эта находка уникальна в Бельгии", - подчеркнул сделавший находку археолог Рубен Виллаэрт.

Руководитель проекта Джаник Де Грайз добавил, что "с таким мы еще не сталкивались".

Как сообщало издание "Комментарии", в Италии, где возобновились поиски останков натурщицы легендарной Моны Лизы, которая позировала Леонардо да Винчи при создании "Джоконды", были обнаружены целый скелет и сразу два черепа. 

Также мы писали о том, что 33 человеческих черепа обнаружены сотрудниками полиции в штате Наярит на западе Мексики. Правоохранители обнаружиличеловеческие скелеты в трех безымянных могилах. Все они были расположены в одной местности. Происхождение и возраст массовых захоронений пока не установлены.

 

 


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Источник: https://www.brusselstimes.com/all-news/belgium-all-news/94984/walls-made-of-human-bones-discovered-under-ghent-cathedral-graveyard-thigh-shin-skulls-catacombs-van-eyck/
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