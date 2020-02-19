В Бельгии сделали стены из человеческих черепов и костей

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В городе Гент археологи у собора Святого Бавона раскопали
стены, которые были выложены из человеческих костей, пишет The Brussels Times.
Стены состоят преимущественно из костей бедер и голеней
взрослых людей, а пространство между костями заполнено человеческими черепами.
Ученые отнесли останки ко второй половиной XV века, а стены
были построены примерно в XVII-XVIII в.в.
Специалисты считают, что стены из необычного
"строительного" материала воздвигли после того, как расчистили
церковное кладбище для новых захоронений. Кости же не выбросили, а сделали из
них оссуарии - специальные места для хранения скелетированных останков.
"Эта находка уникальна в Бельгии", - подчеркнул
сделавший находку археолог Рубен Виллаэрт.
Руководитель проекта Джаник Де Грайз добавил, что "с таким мы еще не сталкивались".
Как сообщало издание "Комментарии", в Италии, где возобновились поиски останков натурщицы легендарной Моны Лизы, которая позировала Леонардо да Винчи при создании "Джоконды", были обнаружены целый скелет и сразу два черепа.
Также мы писали о том, что 33 человеческих черепа обнаружены сотрудниками
полиции в штате Наярит на западе Мексики. Правоохранители обнаружиличеловеческие скелеты в трех безымянных могилах. Все они были расположены в
одной местности. Происхождение и возраст массовых захоронений пока не
установлены.
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