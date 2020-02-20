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Массовое ДТП в Канаде и коронавирус в Китае: дайджест ночных новостей

В Канаде произошла авария с участием 200 автомобилей в результате которой пострадали 150 человек, кроме того, в Китае почти две тысячи людей излечились от коронавируса

сегодня, 07:02
Автор:

• Наталья Шевченко

Массовое ДТП в Канаде и коронавирус в Китае: дайджест ночных новостей

Масштабное ДТП произошло в Канаде 

В канадском Монреале произошла авария с участием 200 автомобилей в результате которой погибли два человека, которые были заблокированы в своих авто в течение нескольких часов, еще 150 человек получили ранения.  Инцидент произошел после полудня, на Шоссе 15, когда машины начали врезаться друг в друга, обуславливая дальнейшую цепную реакцию. По данным свидетеля, на момент аварии автомобили двигались со скоростью около 100 км/ч. Дул сильный ветер со снегом со стороны реки Святого Лаврентия, из-за чего видимость на дорогах была плохой. Хотя погода была ясной и шоссе было недавно очищено от снега.

За сутки от коронавируса вылечились более 1800 человек 

В результате заражения китайским коронавирусом умерли 2128 человек. Вылечились и были выписаны из больниц 16 353 человека.

По сравнению с предыдущими данным, за сутки было зафиксировано 81 смерть от вызванных вирусом осложнений. В то же время успешно прошел лечение 1821 человек. 

Разведку США может возглавить американский посол в Германии 

Президент США Дональд Трамп планирует назначить исполняющим обязанности директора национальной разведки действующего американского посла в Берлине Ричарда Гренелла. Действующий руководитель главной разведывательной структуры Джозеф Магуайр (он тоже временно исполняет обязанности) не может оставаться на посту после 11 марта, так как не прошел процедуру утверждения в Сенате.

Гренелл, который является вполне лояльным Трампа, считается его ставленником. Однако этого кандидата не поддерживает часть республиканцев, которые негативно оценивают его работу на посту посла в Германии.

 


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Источник: https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1530177/carambolage-15-sud-brossard
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