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В Польше украинцы смогут работать без разрешения на работу в два раза дольше

Польша изменит закон о трудоустройстве иностранцев

сегодня, 08:23
Автор:

• Наталья Шевченко

В Польше украинцы смогут работать без разрешения на работу в два раза дольше

В Польше работодатели ожидают продления действительности заявлений о намерении выполнения работы иностранцами с 6 до 12 месяцев и более легкой процедуры получения вида на жительство в Польше, сообщает "Польское радио".

Польские работодатели ждут изменений в закон о трудоустройстве иностранцев, в котором речь идет о том, что лица из-за рубежа, которые приезжают в Польшу на заработки, хотели, чтобы их нанимали легально, и чтобы это был легкий процесс.

 Благодаря этому работодатели считают, что необходимо увеличить время действительности заявлений о намерении выполнения работы с 6 до 12 месяцев. После завершения работы на заявлении, по мнению тех, кто нанимает работников из-за рубежа, нужна быстрая процедура получения разрешения на пребывания и труд.

Напомним, что министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что Польша предоставит дополнительные разрешения для украинских перевозчиков. Отмечается, что достигнуты договоренности о дополнительных разрешениях на текущий и следующий год. Всего договорились о 15 тысяч разрешений.



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Источник: https://www.polskieradio.pl/398/7856/Artykul/2460833,%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%86%D1%96-%D1%83-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D1%96-%D0%BE%D1%87%D1%96%D0%BA%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD-%D0%B4%D0%BE-%D0%B7%D0%
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