Коронавирус распространяется по миру и санкции США против России: дайджест ночных новостей

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Подтвердился коронавирус у пациента в Бразилии
Повторный анализ на коронавирус COVID-19 у пациента в
Бразилии также дал положительный результат. Вчера Минздрав Бразилии сообщил о
первом возможном случае коронавируса в стране. Предварительный тест, взятый у
61-летнего пациента, дал положительный результат, образцы биоматериала были
направлены для подтверждения в профильный институт.
В Сан-Франциско ввели чрезвычайное положение из-коронавируса
Власти Сан-Франциско объявили о чрезвычайном положении в
связи с эпидемией китайского коронавируса, хотя случаев заражения в городе не
зафиксировано.
Трамп на год продлил санкции против России из-за аннексии
Крыма
Президент США Дональд Трамп на год продлил антироссийские санкции из-за аннексии Крыма. Он объяснил свое решение тем, что Россия, ее действия и политика, и в дальнейшем несут угрозу национальной безопасности и внешней политике Штатов.
В приказе №13660 отмечается, что действия РФ в Украине включая аннексию Крыма и агрессию на Донбассе "продолжают подрывать демократические процессы и институты в Украине; угрожать ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, и способствовать незаконному присвоению активов государства".
Американец пытался подорвать авто у здания Пентагона
В США 19-летний парень попытался взорвать автомобиль около
здания Пентагона. Сотрудник полиции
заметил Мэттью Ричардсона из Арканзаса на северной парковке Пентагона. Молодой
человек пытался с помощью прикуривателя зажечь кусок ткани, который был
вставлен в бензобак Land Rover. Американец заявил, что собирается взорвать себя
и автомобиль.
Машина принадлежала военнослужащему, который не был знаком с
Ричардсоном.
Когда полицейский попытался задержать мужчину, тот побежал в
сторону Арлингтонского кладбища. Злоумышленника поймали спустя час примерно в полутора
километрах от здания Пентагона.
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