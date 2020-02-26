Коронавирус распространяется по миру и санкции США против России: дайджест ночных новостей

Подтвердился коронавирус у пациента в Бразилии

Повторный анализ на коронавирус COVID-19 у пациента в Бразилии также дал положительный результат. Вчера Минздрав Бразилии сообщил о первом возможном случае коронавируса в стране. Предварительный тест, взятый у 61-летнего пациента, дал положительный результат, образцы биоматериала были направлены для подтверждения в профильный институт.



В Сан-Франциско ввели чрезвычайное положение из-коронавируса

Власти Сан-Франциско объявили о чрезвычайном положении в связи с эпидемией китайского коронавируса, хотя случаев заражения в городе не зафиксировано.



Трамп на год продлил санкции против России из-за аннексии Крыма



Президент США Дональд Трамп на год продлил антироссийские санкции из-за аннексии Крыма. Он объяснил свое решение тем, что Россия, ее действия и политика, и в дальнейшем несут угрозу национальной безопасности и внешней политике Штатов.

В приказе №13660 отмечается, что действия РФ в Украине включая аннексию Крыма и агрессию на Донбассе "продолжают подрывать демократические процессы и институты в Украине; угрожать ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, и способствовать незаконному присвоению активов государства".

Американец пытался подорвать авто у здания Пентагона



В США 19-летний парень попытался взорвать автомобиль около здания Пентагона. Сотрудник полиции заметил Мэттью Ричардсона из Арканзаса на северной парковке Пентагона. Молодой человек пытался с помощью прикуривателя зажечь кусок ткани, который был вставлен в бензобак Land Rover. Американец заявил, что собирается взорвать себя и автомобиль.



Машина принадлежала военнослужащему, который не был знаком с Ричардсоном.



Когда полицейский попытался задержать мужчину, тот побежал в сторону Арлингтонского кладбища. Злоумышленника поймали спустя час примерно в полутора километрах от здания Пентагона.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!