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Коронавирус набирает обороты и военное положение в Турции: дайджест ночных новостей

Обнародована ситуация с коронавирусом, а также Турция ввела военное положение

сегодня, 07:00
Автор:

• Наталья Шевченко

Коронавирус набирает обороты и военное положение в Турции: дайджест ночных новостей

Пятеро украинцев заболели коронавирусом за рубежом

У пятерых граждан Украины, которые находятся за рубежом, диагностирован коронавирус. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, на территории Украины коронаврусной инфекции не зафиксировали.

 "Но, к сожалению, у пятерых украинцев коронавирусная инфекция есть. Это четверо в Японии – они путешествовали на круизном лайнере – были членами экипажа. И одна украинка, она находится в Неаполе, у нее также диагностирован коронавирус", – сказал Ляшко.

Эрдоган ввел военное положение

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении военного положения в стране после того, как несколько десятков турецких солдат были убиты в сирийском Идлибе армией Башара Асада и войсками РФ. 

 В результате авиаудара сирийского режима погибли 29 турецких солдат в провинции Идлиб, сообщил губернатор южной провинции Хатай Рахми Доган.

Коронавирус продолжает убивать жителей Китая

Жертвами нового коронавируса на материковой части Китая стали уже 2788 человек, сообщает сайт государственного комитета по здравоохранению КНР.

Подтверждено 78824 случаев заражения инфекцией. При этом в данный момент к больным относятся 39919 человек.

У 7952 пациентов наблюдается тяжелое состояния, а 36117 человек излечились и были выписаны из больниц.

 На границе с РФ пограничники будут проводить проверку на коронавирус

В связи с распространением эпидемии коронавируса в мире принято решение о проверке граждан на границе с Россией. Проверку будут проводить пограничники в пунктах пересечения линии разграничения на Донбассе в зоне ООС.

"У нас есть протокол действий для пограничников. Теперь мы контролируем все пункты пропуска перехода в зоне ООС и в Крым. Завтра мы пункты перехода с Российской Федерацией возьмем под контроль", - заявил Аваков.

 

 


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Источник: https://comments.ua
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