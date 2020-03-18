Молдова ввела чрезвычайное положение на два месяца

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Парламент Молдовы
принял решение о введении чрезвычайного положения в государстве на 60 дней
из-за распространения китайского коронавируса Covid-19. Соответствующее решение было принято во
вторник, 17 марта. Об этом сообщает молдавское издание NewsMaker.
Премьер-министр Молдовы
Ион Кику выступил с докладом о чрезвычайном положении перед соответствующим
голосованием парламента. По его словам, прогнозы по поводу распространения
пандемии в Европе неутешительные, из-за чего необходимо ввести чрезвычайное
положение в стране на 60 дней.
Депутаты раскритиковали
отсутствие конкретных мер по сдерживанию распространения новой болезни. А
премьер-министр пообещал отсрочить кредитные выплаты и приостановить
междугородний и, возможно, городской общественный транспорт.
Молдова остановила
воздушное сообщение с Францией и Испанией еще 13 марта. А спустя 2 дня, 15
марта, и с другими странами Европы. На момент публикации в Молдове 29 человек
заразились новым коронавирусом Covid-19. Смертей не
зафиксировано, но и выздоровел пока только один человек.
Как сообщал портал "Комментарии",
в Украине от коронавируса умерла 33-летняя женщина — это вторая подтвержденная
смерть от новой болезни в нашей стране.
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