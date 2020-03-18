Молдова ввела чрезвычайное положение на два месяца

Парламент Молдовы принял решение о введении чрезвычайного положения в государстве на 60 дней из-за распространения китайского коронавируса Covid-19. Соответствующее решение было принято во вторник, 17 марта. Об этом сообщает молдавское издание NewsMaker.



Премьер-министр Молдовы Ион Кику выступил с докладом о чрезвычайном положении перед соответствующим голосованием парламента. По его словам, прогнозы по поводу распространения пандемии в Европе неутешительные, из-за чего необходимо ввести чрезвычайное положение в стране на 60 дней.

Депутаты раскритиковали отсутствие конкретных мер по сдерживанию распространения новой болезни. А премьер-министр пообещал отсрочить кредитные выплаты и приостановить междугородний и, возможно, городской общественный транспорт.

Молдова остановила воздушное сообщение с Францией и Испанией еще 13 марта. А спустя 2 дня, 15 марта, и с другими странами Европы. На момент публикации в Молдове 29 человек заразились новым коронавирусом Covid-19. Смертей не зафиксировано, но и выздоровел пока только один человек.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине от коронавируса умерла 33-летняя женщина — это вторая подтвержденная смерть от новой болезни в нашей стране.

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