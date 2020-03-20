4 насильников казнили в Индии спустя 7 лет после преступления

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Четверых мужчин, которые
изнасиловали и убили 23-летнюю девушку 7 лет назад, приговорили к смерти через
повешение в индийском городе Нью-Дели. Вступление приговора в силу вызвало
общественный резонанс и возмущение в Индии. Об этом сообщили в издании Daily Mail.
Приговор, который
озвучили еще в январе 2020 года, мужчины получили за жестокое нападение на
23-летнюю студентку в декабре 2012 года. Вместе с другом она возвращалась домой
из кинотеатра. Преступники ехали с пострадавшими в одном автобусе — они избили
парня и изнасиловали девушку.
После происшествия мужчины оставили пострадавших на обочине. Через 2 недели девушка умерла из-за ранения внутренних органов, но успела опознать нападавших еще до своей смерти. Всего было 6 нападавших, и 4 из них уже повешены. Один покончил жизнь самоубийством в тюрьме, а последний был несовершеннолетним и уже отсидел 3 года в тюрьме для несовершеннолетних.
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