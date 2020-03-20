Язык

Українська

Русский

Coinspot 20.03.2020

BTC/USD

6240.04

ETH/USD

133.32

LTC/USD

38.41

НБУ 20.03.2020

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

30.35

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Остальной мир 4 насильников казнили в Индии спустя 7 лет после преступления
НОВОСТИ Все новости

4 насильников казнили в Индии спустя 7 лет после преступления

Преступление 7-летней давности вызвало резонанс в Индии

сегодня, 20:57
Автор:

• Антон Варанов

4 насильников казнили в Индии спустя 7 лет после преступления

Четверых мужчин, которые изнасиловали и убили 23-летнюю девушку 7 лет назад, приговорили к смерти через повешение в индийском городе Нью-Дели. Вступление приговора в силу вызвало общественный резонанс и возмущение в Индии. Об этом сообщили в издании Daily Mail.

Приговор, который озвучили еще в январе 2020 года, мужчины получили за жестокое нападение на 23-летнюю студентку в декабре 2012 года. Вместе с другом она возвращалась домой из кинотеатра. Преступники ехали с пострадавшими в одном автобусе — они избили парня и изнасиловали девушку.

После происшествия мужчины оставили пострадавших на обочине. Через 2 недели девушка умерла из-за ранения внутренних органов, но успела опознать нападавших еще до своей смерти. Всего было 6 нападавших, и 4 из них уже повешены. Один покончил жизнь самоубийством в тюрьме, а последний был несовершеннолетним и уже отсидел 3 года в тюрьме для несовершеннолетних.

Как сообщал портал "Комментарии", Apple ограничила продажи онлайн — не более двух iPhone и AirPods Pro в одни руки.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-8133157/Four-men-executed-2012-gang-rape-murder-student-Delhi-shocked-world.html?ito=social-twitter_mailonline&__twitter_impression=true
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...