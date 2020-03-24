Таиланд объявляет чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса

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Правительство Таиланда вводит в стране режим чрезвычайного положения с 26 марта на месяц, чтобы противодействовать распространению коронавируса Covid-19. Об этом передает Thai PBS.
Ожидается, что вскоре премьер-министр Прают Чан-ча, который теперь будет председательствовать в Комитете по чрезвычайным ситуациям, объявит комендантский час. По словам главы правительства, вирусная ситуация сейчас требует объявления чрезвычайного положения в стране. Кроме того, он заверил о достаточных запасах продуктов и предметов первой необходимости, но предостерег о трудностях на дороге.
Сообщается, что чрезвычайный указ дает премьер-министру широкие полномочия, к примеру, запретить покидать людям дома, проводить публичные собрания, распространять искаженные новости и сообщения, которые могут вызвать панику. А также могут эвакуировать людей из любого района для общественной безопасности или же запретить людям посещать определенные районы.
Ранее "Комментарии" рассказали, в чем состоят главные отличия чрезвычайного положения от военного положения и чрезвычайной ситуации.
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