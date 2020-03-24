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Таиланд объявляет чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса

В Таиланде противодействовать распространению коронавируса будут в условиях чрезвычайного положения, которое позволяет власти запретить людям покидать дома

сегодня, 11:38
Автор:

• Таисия Ерохина

Таиланд объявляет чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса

Правительство Таиланда вводит в стране режим чрезвычайного положения с 26 марта на месяц, чтобы противодействовать распространению коронавируса Covid-19. Об этом передает Thai PBS.

Ожидается, что вскоре премьер-министр Прают Чан-ча, который теперь будет председательствовать в Комитете по чрезвычайным ситуациям, объявит комендантский час. По словам главы правительства, вирусная ситуация сейчас требует объявления чрезвычайного положения в стране. Кроме того, он заверил о достаточных запасах продуктов и предметов первой необходимости, но предостерег о трудностях на дороге.

Сообщается, что чрезвычайный указ дает премьер-министру широкие полномочия, к примеру, запретить покидать людям дома, проводить публичные собрания, распространять искаженные новости и сообщения, которые могут вызвать панику. А также могут эвакуировать людей из любого района для общественной безопасности или же запретить людям посещать определенные районы.

Ранее "Комментарии" рассказали, в чем состоят главные отличия чрезвычайного положения от военного положения и чрезвычайной ситуации.


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Источник: https://www.thaipbsworld.com/covid-19-government-to-impose-state-of-emergency/
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