Умер режиссер ужасов Стюарт Гордон, экранизировавший произведения Лавкрафта

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6715.35
ETH/USD
137.26
LTC/USD
39.51
USD/UAH
28.25
EUR/UAH
30.60
RUB/UAH
0.36
Культовый режиссер
фильмов ужасов Стюарт Гордон, известный по "Реаниматору" и "Извне", скончался в
возрасте 72 лет. Об этом сообщает Variety,
ссылаясь на комментарий его семьи.
Хотя Гордон и был
наиболее известен своей плодотворной работой в жанре независимых ужасов, у него
была разнообразная карьера, которая включала в себя провокационные театральные
постановки.
Как раз одна из таких постановок
принесла ему в начале творческого пути необычный успех: он поставил скандальную
пьесу про Питера Пена, где главный герой был хиппи, а путешествие в Нетландию —
галлюцинацией под действием наркотика ЛСД. За такую пьесу Гордона арестовали, и
он не смог окончить университет, поскольку как раз учился на последнем курсе.
В мире Стюарт Гордон
был известен как поклонник произведений Гордона Лавкрафта — писателя,
соединявшего жанры ужасов, мистики и фэнтези в своем уникальном стиле. Гордон
стал режиссером фильмов "Реаниматор", "Извне", "Дагон" и "Урод в замке",
основанных как раз на книгах Лавкрафта.
За режиссуру фильма "Вкус", премьера которого состоялась в 2014 году, Гордон получил премию Stage Raw Award. К слову, фильм основан на реальной истории, где один человек соглашается быть съеденным другим. У режиссера осталась семья — супруга Каролин, а также дочери Сюзанна, Джиллиан и Маргарет.
Как сообщал портал "Комментарии", установки "зеленой энергетики" угрожают природоохранным зонам по всему миру.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости