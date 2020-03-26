Умер режиссер ужасов Стюарт Гордон, экранизировавший произведения Лавкрафта

Культовый режиссер фильмов ужасов Стюарт Гордон, известный по "Реаниматору" и "Извне", скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщает Variety, ссылаясь на комментарий его семьи.



Хотя Гордон и был наиболее известен своей плодотворной работой в жанре независимых ужасов, у него была разнообразная карьера, которая включала в себя провокационные театральные постановки.

Как раз одна из таких постановок принесла ему в начале творческого пути необычный успех: он поставил скандальную пьесу про Питера Пена, где главный герой был хиппи, а путешествие в Нетландию — галлюцинацией под действием наркотика ЛСД. За такую пьесу Гордона арестовали, и он не смог окончить университет, поскольку как раз учился на последнем курсе.

В мире Стюарт Гордон был известен как поклонник произведений Гордона Лавкрафта — писателя, соединявшего жанры ужасов, мистики и фэнтези в своем уникальном стиле. Гордон стал режиссером фильмов "Реаниматор", "Извне", "Дагон" и "Урод в замке", основанных как раз на книгах Лавкрафта.

За режиссуру фильма "Вкус", премьера которого состоялась в 2014 году, Гордон получил премию Stage Raw Award. К слову, фильм основан на реальной истории, где один человек соглашается быть съеденным другим. У режиссера осталась семья — супруга Каролин, а также дочери Сюзанна, Джиллиан и Маргарет.

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