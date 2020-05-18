В Молдове хотят объявить импичмент Додону

Оппозиция Молдовы обозначила, что готова запустить процедуру импичмента против президента Игоря Додона в случае, если генеральная прокуратура подтвердит подлинность опубликованного видеокомпромата на него, где он якобы получает пакет с деньгами от представителя Российской Федерации. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на молдовские СМИ.

Отметим, что такой видеоматериал, где фигурирует человек, похожий на Додона, опубликовал бежавший из страны экс-глава Демократической партии (ДПМ) и олигарх Владимир Плахотнюк.

"То, что демонстрируется на пленке, очень серьезно - мы детально изучим это видео. Ждем, чтобы в прокуратуре дали ответ по поводу этих обвинений. После технического анализа видеофайла мы в соответствии с положениями Конституции предпримем действия по отстранению президента от должности", - обозначил вице-глава парламента от оппозиционной партии "Платформа "Достоинство и правда" Александр Слусарь.

При этом он добавил, что с инициативой импичмента может выступить не менее одной трети из 101 депутата. По их требованию президент должен предоставить разъяснения по выдвинутым против него обвинениям. В случае утверждения парламентом инициативы об импичменте, то в течение 30 дней необходимо инициировать референдум об отставке главы государства.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия заявляла о своей готовности предоставить полумиллиардный кредит Республике Молдова для обеспечения инфраструктурных проектов в стране.

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