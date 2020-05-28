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Главная Новости Мир Остальной мир Жители Сиднея с ужасом ожидают нашествия крыс, - The Guardian
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Жители Сиднея с ужасом ожидают нашествия крыс, - The Guardian

Из-за карантина голодные крысы из пустующих ресторанов и офисов Сиднея могут перебраться в жилые дома и квартиры

28 мая 2020, 04:24 comments652
Автор:

Екатерина Белоброва

Жители Сиднея с ужасом ожидают нашествия крыс, - The Guardian

В Сиднее из-за закрытых на карантин офисов и ресторанов, их постоянные и незаметные обитатели - крысы -  вынуждены искать пищу в частных домах и пригороде. Об этом сообщает западное издание The Guardian.

Как рассказал крысолов с 35-летним стажем Джефф Милтон, поскольку центры городов закрылись из-за пандемии COVID-19, участились набеги крыс на пригород.

"Количество жалоб на появление крыс в пригороде выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Они перебрались в пригород, ближе к жилым домам. У нас резкий скачок в борьбе с грызунами", - сообщил Милтон.

Профессор Питер Бэнкс из Сиднейского университета заявил, что то же самое уже наблюдается и в Австралии. По его словам, городские крысы полностью зависимые от человека, и когда в городе закрыли все рестораны, а на улицах стало меньше мусора, то они столкнулись с нехваткой пищи.

"Они полностью зависят от нас. Если они дают потомство, не могут прокормить, они убивают его. Они точно съедят умирающую крысу", - рассказал Бэнкс.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что американские ученые сумели научить крыс водить автомобили.



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Источник: https://www.theguardian.com/australia-news/2020/may/28/sydney-braces-for-rat-plague-after-covid-19-forces-hungry-rodents-to-turn-to-cannibalism
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