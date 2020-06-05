Еще одна страна справилась с коронавирусом

Тихоокеанская страна Фиджи заявила, что поборола коронавирус. Об этом сообщил в Twitter премьер-министр республики Фрэнк Баинимарама.

Так, на Фиджи выздоровел последний из заболевших COVID-19. При этом, в правительстве указали на рост числа тестирований. Однако в течение последних 45 дней новых случаев инфицирования не зафиксировали.

В комментариях под публикацией жители порадовались новостям, однако попросили не отменять комендантский час, который был введен для борьбы с эпидемий. Такую просьбу пользователи обусловили тем, что за последний период в стране значительно снизился уровень преступности, в частности, стало меньше ночных грабежей. один из жителей написал, что "еще никогда не чувствовал себя в большей безопасности с начала комендантского часа".

Добавим, что первый случай коронавируса был в стране в марте, всего же здесь заболело 18 человек при населении около 900 тыс. Однако стоит отметить, что в тихоокеанском регионе был большой риск распространения инфекции, поскольку он не имеет хорошо развитой системы здравоохранения.

Напомним, до этого о преодолении коронавируса заявили Камбоджа, Словения, Маврикий.

Ранее стало известно, по каким правилам будут летать самолеты в условиях пандемии коронавируса.

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