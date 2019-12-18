Почему россиянам могут ограничить выезд из страны на Новый год

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Россиянам, у которых есть штрафы ГИБДД или задолженности по кредитам
или алиментам, могут запретить выезжать из страны на новогодние каникулы. Об
этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.
По информации ведомства, запрет может быть введен, если сумма
задолженность по исполнительному документу о невыплате алиментов, возмещения
причиненного здоровью вреда, имущественного ущерба или морального вреда
превышает 10 тысяч рублей (3700 гривен).
Кроме того, те, кто
собирается покинуть пределы России и имеют задолженность, могут погасить ее на
месте вылета, правда, это не будет гарантировать снятие ограничений.
Как сообщало издание "Комментарии", с 6 февраля
2018 года должники по алиментам не смогут выехать за пределы Украины и
управлять транспортом в соответствии с законом об усилении ответственности за
неуплату алиментов.
Напомним,
4 января был подписан закон Украины
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно
усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования
порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов".
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