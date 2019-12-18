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Почему россиянам могут ограничить выезд из страны на Новый год

Россиянам объяснили условия запрета на выезд из страны на Новый год

сегодня, 10:37
Автор:

• Наталья Шевченко

Россиянам, у которых есть штрафы ГИБДД или задолженности по кредитам или алиментам, могут запретить выезжать из страны на новогодние каникулы. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

По информации ведомства, запрет может быть введен, если сумма задолженность по исполнительному документу о невыплате алиментов, возмещения причиненного здоровью вреда, имущественного ущерба или морального вреда превышает 10 тысяч рублей (3700 гривен). Относительно других категорий - россиян не будут выпускать, если сумма задолженности составляет 30 тысяч рублей (11250 гривен).

Кроме того, те, кто собирается покинуть пределы России и имеют задолженность, могут погасить ее на месте вылета, правда, это не будет гарантировать снятие ограничений.

Как сообщало издание "Комментарии", с 6 февраля 2018 года должники по алиментам не смогут выехать за пределы Украины и управлять транспортом в соответствии с законом об усилении ответственности за неуплату алиментов.

Напомним,  4 января был подписан закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов". Законом устанавливается временное ограничение таких лиц в праве выезда за пределы Украины, временное ограничение должника в праве управления транспортными средствами, временное ограничение должника в праве пользования огнестрельным охотничьим, пневматическим оружием, временное ограничение должника в праве охоты. Кроме того, предусмотрен новый вид административного взыскания - общественно полезные работы, которые заключаются в выполнении лицом, совершившим административное правонарушение, платных работ, вид которых определяет соответствующий орган местного самоуправления.

Источник: https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/49785.html
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