Российских журналистов телеканала «НТВ» не пропустили в Украину

Журналисты телеканала "НТВ" решили попасть на украинскую территорию, однако, сотрудники Государственной пограничной службы Украины отказали россиянам во въезде в страну. Об этом в своем Twitter написал корреспондент "НТВ" Сергей Савин.

По его словам, они с коллегами приехал в аэропорт “Борисполь”, но при прохождении паспортного контроля пограничники развернули их и отправили обратно. Причиной отказа во въезде в страну стало то, что журналист не смог подтвердить цель визита. Савин заявил, что они приехали с целью узнать подробности о деле Павла Шеремета, газовых переговорах с Россией, обмене пленными между странами, а также о прекращении боевых действий на Донбассе.

Напомним, ранее Сергей Савин пребывал на территории Донбасса на незаконных основаниях.

Напомним, 12 декабря корреспонденты телеканала "Звезда" стали первыми российскими журналистами, которые были пропущены в Киев после приглашения президента Украины Владимира Зеленского, сделанного им на саммите "Нормандской четверки". Таким образом они решили проверить, держит ли украинский лидер слово.

Как сообщало издание "Комментарии", запрет на въезд для российских репортеров в Украину действовал с 2014 года.

Ранее журналист российского канала "Дождь" Алексей Коростелев рассказал, что его не впустили в Украину. По его словам, сделали это по двум причинам: во-первых, потому что у журналиста не было необходимой суммы на проживание. Вторая причина, по словам журналиста, - отсутствие приглашения из Украины.