Путин заявил об «исконно русских» землях Украины

Украинское Причерноморье президент Российской Федерации Владимир Путин считает якобы коренной русской территорией, с которой еще предстоит "разобраться". Об этом глава РФ сегодня заявил во время своей ежегодной пресс-конференции, расшифровку которой опубликовал сайт Кремля.

"В ходе создания Советского Союза исконно русские территории, которые к Украине вообще никогда не имели никакого отношения - все Причерноморье, западные земли российские - были переданы Украине со странной формулировкой "для повышения процентного соотношения пролетариата", - сказал Путин. При этом, он заявил, что наша страна была "сельской", решение тогдашней власти назвал "странноватым". По его словам, с наследием государственного строительства Владимира Ленина теперь приходится разбираться последователям. Путин отметил, что только партия начала распадаться, потянула за собой всю страну. По его мнению, такую ошибку "нельзя было допустить".

Ранее "Комментарии" сообщали, что увеличилось число украинцев, считающих Россию агрессором по отношению к Украине.