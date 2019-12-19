Путин в очередной раз напомнил, что РФ даст Украине газ со скидкой, о которой договорился Медведчук

Российский президент Владимир Путин заявил, что те договоренности, которые удалось достичь председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку с руководством российского "Газпрома", до сих пор в силе. Об этом глава Российской Федерации сообщил во время пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос украинского журналиста о возможной "газовой войне" между Украиной и Россией.

Так, если Украина решит воспользоваться итогами переговоров Медведчука и скидкой на газ в 25% (при условии прямых поставок топлива из РФ в Украину, - ред.), то это будет, по мнению Путина, свидетельствовать о том, что у РФ нет цели обострять ситуацию в энергетическом секторе Украины и влиять на обстановку в самой стране.

"Мы готовы были бы поставлять на Украину газ со скидкой 20–25%. Это можно сделать, и тогда можно было бы и для конечного потребителя снизить цену, а не повышать, как запланировано у вас сейчас, - заявил Путин. - С 1 января следующего года все льготы, насколько я знаю, отменяются, средний уровень цены на газ где-то будет за $300 для всех категорий потребителей, включая физических лиц. Но я думаю, что мы договоримся".

Так, глава РФ отметил, что уже на пути к договоренностям, а также стремится, чтобы и украинская сторона была довольна соглашениями.

"Мы заинтересованы в том, чтобы и Украина получила нормально ресурс, и наши потребители в Европе чтобы были спокойны за то, что у нас нормальные отношения с нашими соседями. И все будет идти по плану", – подчеркнул Путин.

Напомним, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук неоднократно заявлял, что нынешняя украинская власть не хочет пользоваться результатами его переговоров с руководством "Газпрома" и якобы действует не в интересах украинского народа.