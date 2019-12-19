Путин в очередной раз напомнил, что РФ даст Украине газ со скидкой, о которой договорился Медведчук

Языки
Українська
Русский
BTC/USD
6 373.7686
ETH/USD
200.8669
LTC/USD
51.7762
USD/UAH
23.56
EUR/UAH
26.24
RUB/UAH
0.372
Российский
президент Владимир Путин заявил, что те договоренности, которые удалось достичь
председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"
Виктору Медведчуку с руководством российского "Газпрома", до сих пор в силе. Об
этом глава Российской Федерации сообщил
во время пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос украинского журналиста о
возможной "газовой войне" между Украиной и Россией.
Так, если Украина решит
воспользоваться итогами переговоров Медведчука и скидкой на газ в 25% (при условии
прямых поставок топлива из РФ в Украину, - ред.), то это будет, по мнению
Путина, свидетельствовать о том, что у РФ нет цели обострять ситуацию в
энергетическом секторе Украины и влиять на обстановку в самой стране.
"Мы готовы были бы
поставлять на Украину газ со скидкой 20–25%. Это можно сделать, и тогда можно
было бы и для конечного потребителя снизить цену, а не повышать, как запланировано у
вас сейчас, - заявил Путин. - С 1 января следующего года все льготы,
насколько я знаю, отменяются, средний уровень цены на газ где-то будет за $300
для всех категорий потребителей, включая физических лиц. Но я думаю, что мы
договоримся".
Так, глава РФ
отметил, что уже на пути к договоренностям, а также стремится, чтобы и украинская
сторона была довольна соглашениями.
"Мы заинтересованы
в том, чтобы и Украина получила нормально ресурс, и наши потребители в Европе
чтобы были спокойны за то, что у нас нормальные отношения с нашими соседями. И
все будет идти по плану", – подчеркнул Путин.
Напомним, председатель
политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор
Медведчук неоднократно заявлял, что нынешняя украинская власть не хочет
пользоваться результатами его переговоров с руководством "Газпрома" и якобы действует
не в интересах украинского народа.
Новости партнеров
Новости