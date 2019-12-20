Педагог от Бога: в России учительница заклеила скотчем рот второклассникам

В городе Волжск в России в одной из школ учитель младших классов заклеила детям рот скотчем: так она хотела справиться с недисциплинированным классом и наладить тишину. Об этом сообщает "РИА Новости".

Происшествие произошло на этой неделе в Волжской школе № 37: учительница утихомирила с помощью скотча семерых второклассников. Сообщается, что педагог предупреждала детей: "будет шум – заклею рот скотчем". И, как оказалось, она не шутила. Дети об инциденте, естественно, пожаловались родителям. Однако некоторые родители неожиданно встали на сторону учителя-радикала. По их мнению, у школьников хамское поведение, а еще они матерятся и совершенно не реагируют на замечания учителя. Так, первая учительница якобы "сбежала" от этого класса именно из-за такого поведения детей. Об этом рассказал родитель одного из школьников, который от скотча не пострадал. Мужчина заявил, что, мол, воспитывать чад нужно лучше, а учитель действовала по заслугам.

Отметим, что в местной горадминистрации уже начали служебную проверку по этому поводу и пообещали принять необходимые меры.

Ранее "Комментарии" писали, что учительницу в США отправили в тюрьму за секс с учеником.