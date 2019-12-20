Педагог от Бога: в России учительница заклеила скотчем рот второклассникам

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В городе Волжск в России в
одной из школ учитель младших классов заклеила детям рот скотчем: так она
хотела справиться с недисциплинированным классом и наладить тишину. Об этом
сообщает "РИА Новости".
Происшествие произошло на
этой неделе в Волжской школе № 37: учительница утихомирила с помощью скотча
семерых второклассников. Сообщается, что педагог предупреждала детей: "будет
шум – заклею рот скотчем". И, как оказалось, она не шутила. Дети об инциденте,
естественно, пожаловались родителям. Однако некоторые родители неожиданно
встали на сторону учителя-радикала. По их мнению, у школьников хамское
поведение, а еще они матерятся и совершенно не реагируют на замечания учителя. Так,
первая учительница якобы "сбежала" от этого класса именно из-за такого
поведения детей. Об этом рассказал родитель одного из школьников, который от скотча
не пострадал. Мужчина заявил, что, мол, воспитывать чад нужно лучше, а учитель
действовала по заслугам.
Отметим, что в местной
горадминистрации уже начали служебную проверку по этому поводу и пообещали
принять необходимые меры.
Ранее "Комментарии" писали,
что учительницу в США отправили в тюрьму за секс с учеником.
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