В России завершилось строительство Крымского моста

В понедельник Россия завершила строительство моста через Керченский пролив в оккупированном Крыму, сообщил начальник строительства Управления федеральных автомобильных дорог "Тамань" Кайрат Турсунбеков, пишет “ТАСС”.

По его словам, после завершения строительства получено разрешение на ввод в эксплуатацию.

“Железнодорожная часть транспортного перехода готова к приему первых поездов", - сказал он.

Отмечается, что из Санкт-Петербурга в Севастополь по Крымскому мосту отправится сегодня первый поезд: в пути он будет находиться 43,5 часа. Завтра отправится первый поезд из Москвы в Симферополь.

Как сообщало издание "Комментарии", 24 сентября Россия запустила в тестовом режиме дизельный поезд по Крымскому мосту. Поездка длилась примерно полчаса. Первыми пассажирами поезда стали олигарх Аркадий Ротенберг, руководители строительства моста через Керченский пролив, а также российские журналисты.