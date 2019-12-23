В России завершилось строительство Крымского моста

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В
понедельник Россия завершила
строительство моста через Керченский пролив в оккупированном Крыму,
сообщил начальник строительства Управления федеральных автомобильных дорог
"Тамань" Кайрат Турсунбеков,
пишет “ТАСС”.
По его
словам, после завершения строительства
получено разрешение на ввод в эксплуатацию.
“Железнодорожная часть транспортного перехода
готова к приему первых поездов", - сказал он.
Отмечается, что из Санкт-Петербурга в Севастополь по Крымскому мосту отправится сегодня первый поезд: в пути он будет находиться 43,5 часа. Завтра отправится первый поезд из Москвы в Симферополь.
Как сообщало
издание "Комментарии", 24 сентября Россия
запустила в тестовом режиме дизельный поезд по Крымскому мосту. Поездка длилась
примерно полчаса. Первыми пассажирами поезда стали олигарх Аркадий Ротенберг,
руководители строительства моста через Керченский пролив, а также российские
журналисты.
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