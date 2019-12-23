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В России завершилось строительство Крымского моста

Из Санкт-Петербурга сегодня отправится поезд по Крымскому мосту

сегодня, 09:27
Автор:

• Наталья Шевченко

В понедельник Россия завершила  строительство моста через Керченский пролив в оккупированном Крыму, сообщил начальник строительства Управления федеральных автомобильных дорог "Тамань" Кайрат  Турсунбеков, пишет “ТАСС”.

По его словам,  после завершения строительства получено разрешение на ввод в эксплуатацию.

“Железнодорожная часть транспортного перехода готова к приему первых поездов", - сказал он.

Отмечается, что из Санкт-Петербурга в Севастополь по Крымскому мосту отправится сегодня первый поезд: в пути он будет находиться 43,5 часа. Завтра отправится первый поезд из Москвы в Симферополь.

Как сообщало издание "Комментарии", 24 сентября Россия запустила в тестовом режиме дизельный поезд по Крымскому мосту. Поездка длилась примерно полчаса. Первыми пассажирами поезда стали олигарх Аркадий Ротенберг, руководители строительства моста через Керченский пролив, а также российские журналисты.

Источник: https://tass.ru/ekonomika/7400891
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