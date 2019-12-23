Языки

Українська

Русский

Coinspot 12.12.2019

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 23.12.2019

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Языки

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
НОВОСТИ Все новости

Путин пустил автобус по железной дороге Крымского моста

Путин открыл ж/д сообщение по Крымскому мосту

сегодня, 13:08
Автор:

• Наталья Шевченко

Сегодня глава российского государства Владимир Путин запустил железнодорожное движение по Крымскому мосту, он отправился на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань, пишет "ТАСС".

По словам Путина, состав идет значительно мягче, чем автомобиль. Также он отметил, что грузовые поезда по Крымскому мосту начнут курсировать в июне 2020 года.


Как сообщало издание "Комментарии", 24 сентября Россия запустила в тестовом режиме дизельный поезд по Крымскому мосту. Поездка длилась примерно полчаса. Первыми пассажирами поезда стали олигарх Аркадий Ротенберг, руководители строительства моста через Керченский пролив, а также российские журналисты.

Напомним, ранее Порошенко поручил подать в суд на РФ за строительство Керченского моста. Глава государства считает, что строительство, которое организовала Россия, угрожает экологии.

Источник: https://tass.ru/obschestvo/7404565
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...