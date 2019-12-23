Путин пустил автобус по железной дороге Крымского моста

Сегодня глава российского государства Владимир Путин запустил железнодорожное движение по Крымскому мосту, он отправился на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань, пишет "ТАСС".

По словам Путина, состав идет значительно мягче, чем автомобиль. Также он отметил, что грузовые поезда по Крымскому мосту начнут курсировать в июне 2020 года.





Как сообщало издание "Комментарии", 24 сентября Россия запустила в тестовом режиме дизельный поезд по Крымскому мосту. Поездка длилась примерно полчаса. Первыми пассажирами поезда стали олигарх Аркадий Ротенберг, руководители строительства моста через Керченский пролив, а также российские журналисты.

Напомним, ранее Порошенко поручил подать в суд на РФ за строительство Керченского моста. Глава государства считает, что строительство, которое организовала Россия, угрожает экологии.