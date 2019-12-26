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Россия уверена, что Зеленский решит конфликт на Донбассе

Россия поддерживает желание Зеленского урегулировать ситуацию на Донбассе

сегодня, 10:33
Автор:

• Наталья Шевченко

Россия надеется на прогресс в урегулировании ситуации на Донбассе при президенте Владимире Зеленском. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров. 

По словам российского политика, за пять месяцев глава украинского государства смог сделать то, что не сделал его предшественник, поэтому Россия верит, что он сможет урегулировать ситуацию на Донбассе. 

Кроме того, он отметил, что они поддерживают разведение сил и средств сторон на линии соприкосновения, "формулу Штайнмайера", но достижение прогресса в урегулировании возможно только через прямой диалог между Киевом и "ДНР/ЛНР" 

"Наша сторона готова к тому, чтобы этому всячески содействовать, так как установление мира положительно скажется на отношениях двух сторон – России и Украины”, - сказал Лавров.

Как сообщал портал "Комментарии", депутаты Верховной Рады продлили закон об особом статусе для Донбасса. Голосование состоялось на внеочередном заседании парламента. Решение продлить действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (№ 2569) поддержали 320 парламентариев.

  

Источник: https://tass.ru/politika/7426555
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