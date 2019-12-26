Cartoon Movement высмеял Путина и Трампа в «фотожабе»

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Ресурс Cartoon Movement с помощью “фотожабы” в Сети высмеял президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.
На картинке изображены лидеры стран верхом на коне, где они
перепрыгивают надпись "2020", за которой идет пропасть с огнем. В эту
пропасть, собственно, и падает животное с Трампом и Путиным.
Как сообщало издание "Комментарии", после
информации о том, что российская сторона передала Украине корабли
"Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны
Капу" без розеток, плафонов и унитазов, пользователи соцсетей решили проиллюстрировать этот инцидент в "фотожабах".
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