Cartoon Movement высмеял Путина и Трампа в «фотожабе»

Ресурс Cartoon Movement с помощью “фотожабы” в Сети высмеял президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

На картинке изображены лидеры стран верхом на коне, где они перепрыгивают надпись "2020", за которой идет пропасть с огнем. В эту пропасть, собственно, и падает животное с Трампом и Путиным. На фото оба президента изображены с оголенным торсом. Они улыбаются, а это значит, что пропасть стала для них неожиданностью.

Как сообщало издание "Комментарии", после информации о том, что российская сторона передала Украине корабли "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" без розеток, плафонов и унитазов, пользователи соцсетей решили проиллюстрировать этот инцидент в "фотожабах".



