РПЦ внесла изменения в обряд крещения относительно имен

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православная церковь (РПЦ) расширила перечень имен, которые можно давать ребенку
при крещении. Отныне детей разрешают крестить под именами иностранных святых,
почитаемых в любой из поместных православных церквей. Об этом сообщается на
сайте РПЦ.
Так, комиссия РПЦ
по церковному просвещению и диаконии пришла к выводу, что сложившаяся русская православная традиция
наречения имени по святцам не всегда учитывает многообразие практик и традиций,
которые есть в других
поместных православных церквах. Поэтому, согласно решению синода, в таинстве Крещении отныне позволят
имени в ином, чем привычное, национальном звучании. К примеру: Иоанн - Джон или
же Иоанна - Жанна. Однако отмечается, что иные национальные звучания имен следует
отличать от новоизмышленных имен, не имеющих связи с культурой православных
народов.
А также синод
постановил взрослым, которые проходят ритуал крещения, самостоятельно выбирать
православный аналог имени. Желательно, отмечают в РПЦ, чтобы крестильное имя
было созвучно с гражданским.
Ранее портал "Комментарии"
рассказывал, что патриарх Кирилл наказал Александрийскую церковь за признание ПЦУ.
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