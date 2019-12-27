РПЦ внесла изменения в обряд крещения относительно имен

Русская православная церковь (РПЦ) расширила перечень имен, которые можно давать ребенку при крещении. Отныне детей разрешают крестить под именами иностранных святых, почитаемых в любой из поместных православных церквей. Об этом сообщается на сайте РПЦ.

Так, комиссия РПЦ по церковному просвещению и диаконии пришла к выводу, что сложившаяся русская православная традиция наречения имени по святцам не всегда учитывает многообразие практик и традиций, которые есть в других поместных православных церквах. Поэтому, согласно решению синода, в таинстве Крещении отныне позволят имени в ином, чем привычное, национальном звучании. К примеру: Иоанн - Джон или же Иоанна - Жанна. Однако отмечается, что иные национальные звучания имен следует отличать от новоизмышленных имен, не имеющих связи с культурой православных народов.

А также синод постановил взрослым, которые проходят ритуал крещения, самостоятельно выбирать православный аналог имени. Желательно, отмечают в РПЦ, чтобы крестильное имя было созвучно с гражданским.

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