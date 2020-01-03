Россия остановила поставки нефти в Беларусь. Cейчас в республике работу продолжают работу 2 завода, однако их загрузку уменьшили к минимуму, пишет "ТАСС".

"В данный момент поставки нефти из России не осуществляются. Загрузка нефтеперерабатывающих заводов снижена до минимального уровня", - сообщили в концерне "Белнефтехим".

В данный момент белорусская сторона разрабатывает контракты, которые будут направлены на поставку нефти из альтернативных источников и российских в том числе. Причиной остановки стало то, что две стороны не заключили контракты, потому что они не могут договориться относительно стоимости нефти, тарифа на транзит через Беларусь и компенсации "за ухудшение экономики белорусских НПЗ" после так называемого налогового маневра в РФ.

Напомним, всего в Беларуси два нефтеперерабатывающих завода: в Мозыре (ОАО "Мозырский НПЗ") и Новополоцке (ОАО "Нафтан").

Как сообщало издание "Комментарии", на восточной границе Беларуси в 2021 году может появиться новая точка контроля количества и качества нефти в нефтепроводе "Дружба". Ситуация с поступлением из России загрязненной нефти в апреле 2019 года внесла коррективы в подходы по обеспечению безопасного и надежного функционирования белорусской части нефтепровода "Дружба".



