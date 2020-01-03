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Россия остановила поставки нефти в Беларусь. Cейчас в республике работу продолжают работу 2 завода, однако их загрузку уменьшили к минимуму, пишет "ТАСС".
"В данный момент поставки нефти из России не
осуществляются. Загрузка нефтеперерабатывающих заводов снижена до минимального
уровня", - сообщили в концерне "Белнефтехим".
В данный момент белорусская сторона разрабатывает контракты,
которые будут направлены на поставку нефти из альтернативных источников и
российских в том числе.
Напомним, всего в Беларуси два нефтеперерабатывающих завода: в Мозыре (ОАО "Мозырский НПЗ") и Новополоцке (ОАО "Нафтан").
Как сообщало издание "Комментарии", на восточной
границе Беларуси в 2021 году может появиться новая точка контроля количества и качества нефти в нефтепроводе "Дружба". Ситуация с поступлением из России
загрязненной нефти в апреле 2019 года внесла коррективы в подходы по
обеспечению безопасного и надежного функционирования белорусской части
нефтепровода "Дружба".
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