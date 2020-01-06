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Поклонская готова стать российским послом в Украине

По словам Поклонской, она готова принять подобное предложение «с большой ответственностью», если оно поступит

сегодня, 11:25
Автор:

• Ольга Чародий

В воскресенье, 5 января,  "экс-прокурор" аннексированного Россией Крыма и депутат Госдумы России Наталья Поклонская заявила "Комсомольской правде", что готова "поехать и работать" послом России в Украине.

Поклонская поразмышляла в  своем Телеграм-канале, что "прекращение войны в Украине и установление нормальных дипломатических отношений между нашими странами — первоочередная задача".

"Наличие посла России в Киеве может стать важнейшим шагом на пути к урегулированию конфликта", -  написала она.

Ранее Поклонская выразила надежду, что в ближайшее время российский посол сможет приехать в Киев.

"Если поступит подобное предложение, я с большой ответственностью его, конечно же, приму", — сказала Поклонская.

Россия и Украина установили дипломатические отношения в 1992 году. В 2014 году оба государства отозвали своих послов. Дипмиссию в Украине сейчас возглавляет временный поверенный Александр Лукашик.

 Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Наталья Поклонская принимала участие в аресте украинского режиссера Олега Сенцова в 2014 году. Адвокат опубликовал протокол судебного заседания в деле Сенцова за май 2014 года. Согласно документу, именно Поклонская требовала взять Сенцова под стражу как сторонника "Правого сектора".

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Источник: https://www.crimea.kp.ru/daily/27074.1/4146437/
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