Поклонская готова стать российским послом в Украине

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В воскресенье, 5 января, "экс-прокурор" аннексированного
Россией Крыма и депутат Госдумы России Наталья Поклонская заявила
"Комсомольской правде", что готова "поехать и работать"
послом России в Украине.
Поклонская поразмышляла в
своем Телеграм-канале, что "прекращение войны в Украине и установление нормальных
дипломатических отношений между нашими странами — первоочередная задача".
"Наличие посла России в Киеве может стать важнейшим шагом на
пути к урегулированию конфликта", -
написала она.
Ранее Поклонская выразила надежду, что в ближайшее время
российский посол сможет приехать в Киев.
"Если поступит подобное предложение, я с большой
ответственностью его, конечно же, приму", — сказала Поклонская.
Россия и Украина установили дипломатические отношения в 1992
году. В 2014 году оба государства отозвали своих послов. Дипмиссию в Украине
сейчас возглавляет временный поверенный Александр Лукашик.
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