В России на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл” прогремело несколько мощных взрывов

В городе Ухта на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл" прогремело несколько мощных взрывов, пишет "ТАСС".

Огонь охватил не менее 1 тысячи квадратных метров, спасатели присвоили пожару высший уровень сложности.

В связи с тем, что рядом с предприятием находится торговый центр и жилые дома, то жители начали спешно покидать свои квартиры.

В тоже время, местные власти пытаются скрыть опасность и уверяют, что все под контролем.













"Сначала была оранжевое зарево на целое небо, а потом - взрыв. Через несколько минут ударная волна дошла даже до аэропорта", - написали очевидцы.

Вскоре выяснилось, что в девяти емкостях, где хранится ГСМ, произошла разгерметизация одной, и случился взрыв. Сначала была утечка с трех резервуаров, остальные охлаждали, чтобы не произошло разгерметизации.

Как сообщало издание "Комментарии", в индийском городе Батала прогремел взрыв. В результате происшествия погибли22 человека, еще 20 были госпитализированы в разные времена. По информации СМИ, здание фабрики было полностью разрушено. Взрывная волна задела и близлежащие дома.