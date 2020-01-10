В России на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл” прогремело несколько мощных взрывов

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В городе Ухта на нефтеперерабатывающем заводе
"Лукойл" прогремело
несколько мощных взрывов, пишет "ТАСС".
Огонь охватил не менее 1 тысячи квадратных метров, спасатели присвоили пожару высший уровень сложности.
В связи с тем, что рядом с предприятием находится торговый
центр и жилые дома, то жители начали спешно покидать свои квартиры.
В тоже время, местные власти пытаются скрыть опасность и уверяют, что все под контролем.
"Сначала была оранжевое зарево на целое небо, а потом - взрыв. Через несколько минут ударная волна дошла даже до аэропорта", - написали очевидцы.
Вскоре выяснилось, что в девяти емкостях, где хранится ГСМ, произошла разгерметизация одной, и случился взрыв. Сначала была утечка с трех резервуаров, остальные охлаждали, чтобы не произошло разгерметизации.
Как сообщало
издание "Комментарии", в индийском городе
Батала прогремел взрыв. В результате происшествия погибли22 человека, еще 20 были госпитализированы в разные времена. По информации СМИ, здание фабрики было полностью
разрушено. Взрывная волна задела и близлежащие дома.
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