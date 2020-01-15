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Путин готовит россиян к референдуму

По мнению президента РФ, нужно менять российскую Конституцию

сегодня, 13:36
Автор:

• Екатерина Белоброва

Глава Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Конституцию страны пора подвергнуть изменениям, особенно в части президентской власти. Об этом передает издание "Громадское", ссылаясь на "Россию 24".

Так, во время трансляции Федеральному собранию Владимир Путин подчеркнул необходимость установления приоритета российской Конституции над нормами международного права.

"Требования международного законодательства смогут действовать только в той части, в которой они не противоречат нашей Конституции", - отметил президент России.

По убеждению российского лидера, парламент РФ должен перенять часть полномочий от президента. К примеру, государственный парламент может сам назначать премьер-министра на свое усмотрение, согласно предписанных критериев. Еще Путин хочет ужесточить требования к кандидатам на пост, который он сам занимает уже почти 20 лет. 

"Глава государства должен проживать на территории России не менее 25 лет и не иметь другого гражданства. Эти и другие вопросы можно и нужно вынести на всенародное обсуждение", - сказал Путин, подразумевая вероятность проведения референдума.

Отмечается также, что глава Кремля согласен с Конституцией в той части, где указана невозможность занимать президентский пост более двух сроков подряд, но отметил, что эта норма не должна носить принципиального характера.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Путин выразил симпатию своему украинскому коллеге и неполному тезке Владимиру Зеленскому.


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Источник: https://hromadske.ua/posts/putin-zaproponuvav-zminiti-konstituciyu-rosiyi
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