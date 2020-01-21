В Петербурге нашли иконы с изображением Путина

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В аэропорту Пулково, который расположен в Санкт-Петербурге,
продают иконы, на которых изображен президент России Владимир Путин. Об этом в
своем Twitter написал председатель коллегии адвокатов РФ "Призывник" Аркадий Чаплыгин.
Его возмутил данный факт продажи. "А что, уже разрешили живых канонизировать?" – написал он, отметив, что президент России "продается” вместе с иконой Николая и браслетом.
Как сообщало
издание "Комментарии", в селе Подгорцы
Львовской области в сельской церкви на иконе заметили лик, который похож на портрет президента Российский Федерации Владимира Путина. Обратил внимание на
это местный экскурсовод и краевед.
По словам настоятеля церкви
отца Тараса, иногда в ликах святых люди узнают современников, но в данной
ситуации речь идёт о мучениках за веру, погибших от рук НКВД.
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