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В Петербурге нашли иконы с изображением Путина

Вместе с иконой идет изображение Святого Николая и браслет

21 января 2020, 14:34
Автор:

• Наталья Шевченко

В аэропорту Пулково, который расположен в Санкт-Петербурге, продают иконы, на которых изображен президент России Владимир Путин. Об этом в своем Twitter написал председатель коллегии адвокатов РФ "Призывник" Аркадий Чаплыгин.   

Его возмутил данный факт продажи. "А что, уже разрешили живых канонизировать?" – написал он, отметив, что президент России "продается” вместе с иконой Николая и браслетом.


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Как сообщало издание "Комментарии", в селе Подгорцы Львовской области в сельской церкви на иконе заметили лик, который похож на портрет президента Российский Федерации Владимира Путина. Обратил внимание на это местный экскурсовод и краевед.

По словам настоятеля церкви отца Тараса, иногда в ликах святых люди узнают современников, но в данной ситуации речь идёт о мучениках за веру, погибших от рук НКВД.


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Источник: https://comments.ua/
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